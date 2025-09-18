"Marditos roedoré"

El pasado martes por la tarde, festivo en Murcia, volvía a casa dando un paseo. Había ido a nadar con papá. Tras dejarle en casa, volví a la mía; siempre hago el mismo camino: Puerta Nueva, Callejón del Piscis, atravieso Santo Domingo y Plaza del Teatro Romea. Al llegar al callejón Manfredi, me crucé con una chica; miraba fijamente algo; no lo pude evitar y me paré a ver qué miraba. Cuál fue mi sorpresa cuando ambas nos encontramos delante de una rata del tamaño de un niño de 3 años. Ni ella ni yo dábamos crédito; me quedé pegada al suelo, ni sacar el móvil para hacerle una foto pude de la parálisis que me provocó el bicho que corría por la calle delante de mí con un rabo más largo que el del micro del Fary.

Tras el primer impacto y el asco, seguimos los pasos del mamífero roedor que no sé cómo demonios consiguió meterse por un agujero mucho más pequeño que el inmenso cuerpo que tenía, quedando el rabo larguísimo sobresaliendo.

La chica, que fue la primera en verla, y yo seguíamos en shock, preguntándonos qué hacer, aunque ahora era complicado capturarla, puesto que seguía metida en el agujero y escuchábamos cómo estaba cavando; no sé si su tumba o si estaba haciendo un túnel a lo Cadena perpetua para huir por otra calle.

A los pocos minutos, a Fuen, la chica que vio primero la rata, y a mí, se nos unió Felipe, un estudiante chileno de intercambio que había visto la escena desde el piso de una amiga y bajó a ver al bicho de cerca. Felipe comentaba que le había impresionado el tamaño de la rata. Imagínense si desde un segundo piso le parecía grande, qué tamaño tenía. Nos comentó que por un momento pensaba que era una capibara, animal más común en su lugar de origen. Pero a mí me recordó a la película La princesa prometida, donde había tres horrores en el pantano de fuego; uno de ellos eran los roedores de aspecto gigantesco.

Soy una gran fan de Ratatouille; le tengo mucho cariño a esa rata monísima que cocina pasteles de verduras y delicias sacadas de una estrella Michelin. Come queso a bocaditos pequeños y a la que te llevarías a vivir a tu casa en una película de Disney. Quizás lo vivido el martes es una performance del ‘1200’, y ojo que el centro de la ciudad de Murcia está siempre impecablemente limpio; si hablamos de los barrios de la periferia, ya la cosa cambia. Había visto hace poco paseando por el río alguna prima hermana de la que nos encontramos en el callejón, pero no tan de cerca, ni recuerdo que estuviera ‘tan hermosa’. Dejo esto por aquí como una anécdota repulsiva, sin acritud hacia el pobre roedor, que no tiene la culpa de ser tan desagradable. Si encuentran alguna más, díganmelo, quizás podamos juntar a la familia. Si van por el centro y se encuentran con la mía, no soy capaz de ponerle nombre, no me vaya a encariñar; denle recuerdos y espero que la encuentren algo más delgada, no debe ser bueno ese sobrepeso. Y si la cosa se complica, deberíamos llamar al gato Jinks, la pesadilla de Pixie y Dixie, aquellos dibujos animados de los años 60, que hablaba en andaluz y mientras intentaba atrapar a aquella pareja de ratones traviesos decía aquello de «marditos roedoré».

