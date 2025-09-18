Menos lobos, IA

Es obvio que estamos viviendo un momento inflacionario de la Inteligencia Artificial. Se ve sobre todo en los inversores, la mayor parte de los cuales se perdieron el boom de las tecnológicas como Alpahabet o Meta (antes Google y Facebook) y no quieren perderse Eldorado que se avecina con la explosión de esta nueva tecnología, que aparece como culmen definitivo de todas las olas tecnológicas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está haciendo que incluso empresas tradicionales de la anterior ola tecnológica suban en Bolsa espectacularmente en cuanto mencionan que han mejorado sus resultados debido al boom de la IA. Ese es el caso de Oracle y el motivo por lo que su CEO ha ascendido a lo más alto del podio de los hombres más ricos del mundo, desbancando al incumbente actual, el señor Elon Musk.

Que eso pase en la Bolsa (el lugar donde manda la especulación sobre futuras alzas o caídas de valores) tiene mucho sentido, al fin y al cabo, el mercado de valores se mueve por expectativas. Lo que no tiene mucho sentido es que la gente (especialmente trabajadores de todos los ámbitos) vivan bajo la paranoia creciente de que van a perder tarde o temprano sus puestos de trabajo. No será un consuelo a los que lo están perdiendo ya, que son muchos, pero el hecho es que la IA en este momento está muy lejos de tener lo necesario para sustituir legiones completas de trabajadores en ámbitos enteros de la economía. Y tampoco se espera pronto.

Como ha confesado Sam Altman, la cabeza visible de esta revolución, estamos muy lejos de poder alcanzar la Inteligencia General que se necesitaría para que las aplicaciones basadas en la IA dejen de ser un impulso a la productividad de los empleados actuales para convertirse en una alternativa real a su puesto de trabajo. Al fin y al cabo, el cerebro es un órgano que ha tardado quinientos millones de años en desarrollarse y, aunque el progreso de la IA los últimos años ha sido espectacular, falta mucho para la disrupción definitiva que tanto teme la gente.

Suscríbete para seguir leyendo