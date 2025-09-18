Gaza y el sudario de la indiferencia

Niños palestinos en la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

Un móvil vibra en el bolsillo. Lo sacas, miras la pantalla: una notificación del banco que pide cambiar la clave y otra, segundos después, que anuncia que la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza. Una contraseña caducada. Sesenta y cinco mil cadáveres. Dos avisos idénticos, el mismo zumbido. Lo insoportable no es la coincidencia, sino la jerarquía que imponemos: primero resolvemos lo del banco.

Ese gesto mínimo, casi automático, de deslizar el índice sobre la pantalla ha devenido en ritual de la indiferencia. El genocidio disfrazado de trámite doméstico, de recordatorio anodino, de pitido sin resonancia. Gaza sitiada, nuestro cinismo disperso; la devastación de un pueblo reducida a residuo digital que no interrumpe la merienda.

La anestesia empieza en el lenguaje. Donde la ONU escribe genocidio, los Gobiernos pronuncian conflicto. Donde se sepultan niños, se contabilizan daños colaterales. Donde se volatiliza un hospital, se enmascara como ‘episodio bélico’. Cada eufemismo es un sudario verbal que encubre la ignominia. La gramática de esta atrocidad se ha convertido en botiquín de calmantes. Los muertos se entierran dos veces: bajo los cascotes y bajo frases hipócritas que los relegan a pie de página infame.

A este encubrimiento se suma la retahíla de solemnidades: corte internacional, solemnidad jurídica, revisionismo sionista, europeísmo militante. Palabras hinchadas, letanías burocráticas. Catecismo de una política que confunde prudencia con parálisis, diplomacia con claudicación. Lo terrible no es solo que los gobernantes rehúyan la palabra justa, sino que aceptemos esa cobardía como prudencia bruselesca.

Mientras Gaza sangra, aquí fotografiamos un cuenco de poke y lo ofrecemos a los dioses de Instagram. Filtro cálido, tipografía indignada, conciencia redimida. La compasión ya no se mide en obras, sino en likes. Militancia de escaparate, moral de saldo, radicalidad efímera que dura lo que tarda en caducar una historia.

En el Parlamento la farsa alcanza tintes grotescos. El Gobierno, acusado de tibieza por adelantarse a Von der Leyen; la oposición, de oportunismo. Gaza convertida en munición electoral, degradada a incidente parlamentario. Los muertos en cifras, las cifras en relatos, los relatos en votos. La alquimia del cinismo: transmutar la sangre en retórica, la retórica en rédito electoral.

Y fuera, el esperpento. Marco Rubio, latino y más trumpista que Trump, posa con Netanyahu en Jerusalén. Sus giros verbales no son discurso, sino trucos de prestidigitador que maquillan la masacre bajo un telón de propaganda. Con la misma pachorra con que aquí se despacha un «ande, siga usted» entre palmadas, Rubio bendice el genocidio como mérito divino. Lo hace invocando un catolicismo racista que exalta al verdugo y olvida al crucificado.

Lo vivimos incluso con la contradicción doméstica de acompañar a La Fuensanta en procesión mientras en la pantalla del móvil desfilaban, con idéntica neutralidad, las noticias de la devastación.

El pasado dejó escritas las instrucciones del desastre: Sarajevo, Srebrenica, Guernica. Siempre excusas, siempre prudencias, siempre vergüenza. Gaza no inaugura nada: perpetúa la ceremonia de la cobardía. La novedad es que lo contemplamos en directo. Y callamos.

Creímos que con una cuota, un donativo o una pancarta bastaba. No basta. Gaza acabará convertida en nota al pie, en documental solemne, mientras aquí seguimos sin atrevernos a pronunciar con todas sus letras la palabra genocidio. Y cuando nos pregunten dónde estábamos, diremos la verdad: buscando el cargador del móvil mientras Gaza ardía y olvidaba su nombre. Eso también se sumará a nuestra herencia.

