El adiós de Castejón

Algo debe tener el apellido Castejón, que dota a quien lo porta de una extraordinaria capacidad de resistencia. Así es en el caso de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y en el de Ana Belén Castejón, en ella con más mérito, pues ha estado sola y cuestionada por los suyos desde que se salió de la linde.

En su día, se hizo con las riendas del PSOE de Cartagena desbordando a los santones de su partido, y tras sus primeras elecciones decidió por su cuenta con quién aliarse para gobernar la ciudad, frente a la consigna del PSOE de que permaneciera en la oposición: se repartió el mandato con José López, a quien no solo soportó sino que sometió en el último tramo. Cambió de alianza tras sus segundas elecciones, en esta ocasión con el PP de Noelia Arroyo, con quien también se intercambió la alcaldía en un pacto insólito que le valió la expulsión de su partido. Demostró su liderazgo llevandóse con ella a todos los concejales de su grupo, por lo que el PSOE quedó cuatro años fuera de la Corporación.

Y lo intentó de nuevo hace dos años concurriendo con un nuevo partido, Sí Cartagena, con el que salvó su sillón en el Pleno municipal. Pero esta vez quedó aislada, pues Arroyo ya no la necesitó para su investidura ni para su acción de gobierno, y tampoco las fuerzas de la oposición (MC, PSOE y Vox) han sido capaces de aliarse para desbancar al PP, lo cual le habría devuelto un protagonismo activo. A pesar de esto ha dado la guerra que ha podido, pero todo tiene su fin, y hay que saberlo de antemano.

A mitad de mandato ha decidido tirar la toalla poniendo fin a una de las carreras políticas más singulares y contra vientos y mareas que se recuerdan. Tal vez los integrantes de su candidatura necesiten un tiempo para hacerse ver sin ella en el supuesto de que no repetiría en 2027; tal vez sus compañeros pretendan regresar al PSOE, que en Cartagena no está sobrado de activos, y con ella sería imposible; tal vez haya valorado al fin que el platillo de la balanza de la vida pesa más que el de la política.

Otra más de aquel boyante plantel de alcaldesas socialistas que representaban un futuro prometedor y que, una tras otra, han ido quedando por el camino, en gran parte por una común actitud indómita. Al final se ha rendido, pero a luchadora no le ha ganado nadie. Ni siquiera el otro Castejón.

