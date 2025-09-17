A vueltas con la Vuelta

Que el deporte es política se sabe desde la Antigüedad. No hace falta recordar a Aristóteles para concluir que el ser humano es político por naturaleza y la práctica deportiva no se aparta de esa condición. Hablemos de la Hélade y de las olimpiadas. Durante la celebración de los juegos olímpicos se establecía una tregua bélica que abarcaba los días anteriores y posteriores, de modo que los participantes podían ir a Olimpia sin temor a un ataque. La tregua olímpica no puede desprenderse del sentido religioso que tenían los juegos, pues se celebraban en un lugar sagrado, bajo la advocación de Zeus, en cuyo templo se erigió la estatua de Fidias considerada una de las siete maravillas.

Ese espíritu olímpico de la Antigüedad fue trasladado a las olimpiadas modernas por el barón de Coubertin y, aunque no existe una obligación de mantener una tregua olímpica como en la Antigüedad, no tengo tan claro que no sea una obligación sagrada, pues el Movimiento Olímpico pretende a través del deporte promover el desarrollo armónico del ser humano para lograr el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con la dignidad humana.

Viene a cuento de las manifestaciones sucedidas durante la Vuelta Ciclista, culminadas en la etapa de Madrid, cuya interrupción ha desencadenado una nueva tormenta política. También por las declaraciones del presidente y los ministros del Gobierno y la posterior de la Unión Ciclista Internacional.

En primer lugar, Pedro Sánchez no alentó las «manifestaciones violentas». No se necesita ser analista de textos para entender que sentirse orgulloso del pueblo español que se manifiesta contra el genocidio de Gaza no es alentar manifestaciones violentas ni un llamamiento al boicot. Cuando ha pedido un boicot a Eurovisión si sigue participando Israel, lo ha hecho sin circunloquios. Por si cabe alguna duda, la libertad de expresión y el derecho de manifestación son derechos fundamentales cuya protección legal está por encima de la Vuelta y las competiciones deportivas.

Continuando por las declaraciones de Almeida y Ayuso; por las imágenes que tenemos, ni las manifestaciones fueron violentas ni hubo más violencia de los manifestantes que la ejercida por los cuerpos policiales antidisturbios. En su inmensa mayoría, fue una manifestación multitudinaria y pacífica. Compararla con la Sarajevo de la Guerra de Bosnia, como hizo Ayuso, es vergonzoso e infame, pues establecer comparaciones entre sucesos tan dispares ofende la razón. Podemos establecer una relación entre metros y yardas, como medidas de longitud, pero no entre litros, unidad de volumen, y ohmios, que es unidad de resistencia eléctrica.

A las declaraciones sesgadas de los líderes del PP sobre lo que dijo el presidente se une la UCI, una federación que tardó años en excluir de sus competiciones a la Sudáfrica del apartheid, después de que el COI la excluyó de los JJOO de Tokio del 64 hasta Barcelona del 92. Los países perdedores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial también fueron sancionados y la invasión de Ucrania fue motivo de sanción a Rusia y Bielorrusia en los últimos Juegos Olímpicos. Hay que añadir el boicot a los juegos de Moscú de 1980 por parte de Estados Unidos y los países occidentales. En contestación la URSS y los países de la órbita soviética, incluida Cuba, boicotearon los juegos de 1984 en Los Ángeles.

Eso no significa violación ni infracción del principio de neutralidad política de la Carta Olímpica, sino la prevalencia de otros principios esenciales de ésta: la defensa de la dignidad humana, que conlleva el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por razón de sexo, raza, ideología, religión, idioma, lugar de nacimiento, riqueza ni cualquier otra condición personal.

A nadie escapa que Israel está protegida por EEUU tanto en las federaciones deportivas internacionales como en la misma ONU, donde ayer se presentaba un exhaustivo informe de una comisión de investigación que califica de genocidio lo que sucede en Gaza.

Fuera de estas consideraciones, las declaraciones de Almeida sobre el holocausto muestran un profundo desconocimiento, puesto que establecen diferencias que fundamentan en el hipotético derecho de defensa de Israel contra los ataques terroristas de Hamás. Olvida dolosamente que, según el derecho internacional, una potencia ocupante no puede acogerse al derecho de defensa, pero sí puede hacerlo el pueblo sometido y ocupado, que es el palestino.

Ignazio Marino, que fue alcalde de Roma en 2013, interpeló en el Europarlamento a Kaja Kallas –Alta representante de la UE en Asuntos Exteriores : qué dirá a sus nietos cuando visite el museo del genocidio de Gaza –cuando lo haya, que lo habrá-, cómo explicará qué hizo mientras los militares israelíes asesinaban a los niños famélicos que iban por comida y agua. Lo peor del caso es saber que no es una pregunta retórica.

Vingegaard lamenta no poder celebrar el triunfo en la Vuelta, pero el domingo tomó la palabra el pueblo de Madrid, no sus dirigentes, protestando contra el genocidio en Gaza.

Nota bene: Me apunta T que Ayuso ha rectificado su política contra el uso de las lenguas cooficiales del Estado. Calificó de kale borroca la interrupción de la Vuelta. Parece que el uso del euskera no le es tan antipático como el catalán, pero su conocimiento de otras lenguas no la hace más inteligente. A Puigdemont, tampoco.

