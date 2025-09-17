No es tarde para Europa

Supongo que, como vosotros, yo estoy un poco harto de la caracterización de Europa como vía muerta de progreso ante los hegemones del momento actual, los Estados Unidos y China. Es cierto que los americanos de derechas o extrema derecha miran a Europa con evidente desprecio, lo cual no deja de ser contradictorio con la afirmación de Trump de que la Unión Europa es un invento contra Estados Unidos.

O eres un desgraciado decadente, o eres un enemigo astuto capaz de armar una coalición de países en tu contra. Pero las dos cosas al mismo tiempo son incompatibles.

Si la felicidad de los individuos debería ser el objetivo de cualquier sociedad humana, como proclama la Constitución de Estados Unidos en su preámbulo, los países europeos destacan por ello y de lejos en cualquier clasificación.

Es verdad que, desde la GCF (Gran Crisis Financiera) la Unión Europea va dando tumbos como vaca sin cencerro. En los últimos veinte años, Estados Unidos ha adelantado por la derecha al continente europeo en riqueza per cápita, fruto casi en exclusiva del boom de las tecnológicas y su estatus de monopolios mundiales Eso no significa que siempre tenga que ser así. Pero la realidad norteamericana (excepto para la clase adinerada) es patética si la contrastamos con el objetivo declarado de proporcionar felicidad a sus ciudadanos. No suena a muy feliz una sociedad que produce cada año más de 250.000 muertes completamente evitables, sea por los opiáceos, por armas de fuego o debido a la epidemia de obesidad.

Eso en relación con Estados Unidos. En cuanto a China, la realidad es que sus problemas económicos son cada vez más palpables y de difícil solución. Aunque al final llegará a algún acuerdo con Estados Unidos que le permita convivir con una economía a la que necesita desesperadamente, el hecho es que el proceso de desacoplamiento es real. A China solo le quedará Europa como mercado capaz de absorber el excedente de producción de sus fábricas. Y solo puede conquistar Europa abriendo su mercado a los productos europeos, como ponen en evidencia el ansia de sus ciudadanos por nuestras marcas de lujo.

