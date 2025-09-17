Carta abierta a un joven holgazán

El lunes, este lunes, recién terminada la crónica que me entretenía hasta las once y pico, me acordé de que Murcia estaba en fiestas al reconocer los mejores hatos en una juventud que se abalanzó sobre la calle. Los viejos también lo hicieron, aunque con menos pelo y más parné, por lo que los adolescentes, con sus bolsas de plástico llenas de bebidas espirituosas y esotéricas contrastaban con las últimas tapas de pulpo.

Tuve tiempo de pasar a despedirme de La Fuensanta, que se aleja de nosotros hasta que nos acordemos otra vez de ella, como hacen los hijos ingratos a los que aún les queda corazón. Llamé a mi amigo Rubén: «¿Habéis cenado? Estoy por el centro, no tardo nada». Pero la ciudad avanzaba dejándome por el camino: «Qué va, nene. Vamos ya para Los Huertos». Así que aquí estoy, tecleando entre sollozos mientras imagino la gélida invasión de una Estrellica descendiendo por mi garganta. A mí me gusta la cerveza cuando está tan fría que viene con rocío, con esa húmeda lágrima que fácilmente secaría la mía.

Habiendo acudido a mi romántica cita con el patetismo, les confieso que no tengo ni una queja. Las clases han empezado, aunque tenuemente, con la natural desorientación del que se tira un verano invernando. Más de una noche he salido a ver a los barrenderos, con quienes uno siempre coincide durante sus garbeos nocturnos. Tienen faena, porque en Murcia no cabe un alfiler. Si san Martín trae su veranillo, septiembre trae su pequeña primavera a una tierra de la que en realidad nunca se fue. Y encima la Feria: «He hecho nosecuanta cola para nosequé sitio». «Tenías que ver cómo se puso el Malecón». Yo no tendré ninguna queja, pero aquí estoy a la una de la noche escribiendo como un panoli. Y todo por dejarlo para última hora. Vivo al día como los malos cantantes, señal inequívoca de que voy a ser una rock&rollstar.

Rubén no conocerá el contenido de mi texto hasta la mañana de este miércoles que lo alumbra. Un miércoles, como septiembre, que tendrá mucho de lunes. Amigo mío: si lees esto recuérdame como un hombre maniatado por su tardanza. Si no acudí a veros fue por vago y holgazán. Mi pereza necesita respirar y descubrir el aire fresco, porque la gandulería no consiste en permanecer inactivo, sino en hacer las cosas que no tocan.

Vuelvo a mirar el reloj: 1:12 horas. Hoy voy rápido, quizá me inspire la noche. Mañana, romería y ya estoy terminando. ¿Qué hago ahora? Hamlet no conocía la indecisión de las grandes vísperas. Pero pijo, ¡si hay que valer para todo! Rubenico, llego ya: no hay doblete cañí que se me resista.

