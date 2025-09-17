El biometano, palanca estratégica para una nueva etapa energética en la Región de Murcia

Europa y España se encuentran en un momento decisivo. La transformación de nuestro modelo energético ya no es una opción de futuro, sino una necesidad presente. Como apunta la Brújula de la Competitividad de la Comisión Europea, es necesario aprovechar todo el potencial de la economía circular.

En este contexto, el biometano se erige como una de las soluciones más eficaces y maduras para acelerar la transición hacia un sistema energético más limpio, autosuficiente y resiliente. Este gas renovable se obtiene a partir de residuos orgánicos —agrícolas, ganaderos, urbanos o industriales— y puede reemplazar al gas natural convencional, con la ventaja de producirse localmente, aprovechando recursos que de otro modo se desperdiciarían o no se gestionarían de forma sostenible.

A diferencia de otras tecnologías emergentes que requieren nuevas infraestructuras, el biometano puede inyectarse directamente en las redes gasistas existentes y llegar a los consumidores finales sin necesidad de costosas adaptaciones. Así, es clave para descarbonizar la industria, el transporte pesado o la climatización de edificios, mientras impulsa la economía circular gracias a la obtención de biofertilizantes orgánicos durante su producción.

Una oportunidad histórica para Murcia

La Región de Murcia se sitúa como uno de los territorios con un elevado potencial de desarrollo. Los análisis de Sedigas confirman que la comunidad podría albergar hasta 40 plantas de biometano y cubrir más del 13% de la demanda regional de gas natural, generando una inversión estimada de casi 700 millones de euros y la creación de más de 9.500 empleos, muchos de ellos en zonas rurales.

El impacto del biometano trasciende la dimensión energética. Es un proyecto de desarrollo económico y social para el territorio, alineado con la modernización del tejido productivo regional y la reducción de emisiones.

Convertir residuos en energía limpia

La Región de Murcia concentra una notable producción de residuos agroganaderos e industriales que, si no se gestionan adecuadamente, pueden afectar al medioambiente. Transformarlos en biometano permite convertir estos residuos en energía renovable y de proximidad, cerrando el círculo de la economía circular. Este modelo aprovecha recursos locales, reduce la dependencia de importaciones fósiles y refuerza la competitividad de los sectores industrial, agrícola y ganadero, pilares de la economía murciana.

La estructura productiva lo respalda

Murcia concentra el 50% de los cultivos nacionales de limón, albaricoque y melón, y cerca de 9 millones de animales en producción intensiva, especialmente avicultura y porcino. Comarcas como el Valle del Guadalentín, la Vega del Segura o el Noroeste concentran gran parte del potencial, generando los volúmenes y la diversidad de residuos necesarios para iniciar proyectos de biometano competitivos.

España, ante la urgencia de acelerar

Pese a disponer de uno de los mayores potenciales de Europa, el desarrollo del biometano en España avanza de forma muy limitada. Actualmente solo hay 17 plantas operativas, de las cuales una está en Lorca. Esta realidad no responde a falta de recursos, sino a barreras administrativas, complejidad normativa y objetivos nacionales poco alineados con el potencial real.

Los datos son contundentes: España tiene capacidad para producir hasta 163 TWh anuales de biometano, casi la mitad del consumo actual de gas natural. Sin embargo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) prevé 20 TWh de biogás en 2030, lo que equivale a aprovechar menos de un 10% de ese potencial.

Mientras Dinamarca, Alemania o Francia llevan décadas integrando el biometano en sus estrategias de descarbonización, y casi 1.700 instalaciones de producción repartidas en media Europa, España puede quedarse rezagada. El Plan REPowerEU de la Comisión Europea ha marcado el objetivo de alcanzar 35 bcm de biometano en 2030 a nivel comunitario, convirtiendo a esta tecnología en un pilar estratégico de la seguridad e independencia energética europea tras la crisis con Rusia.

Una tecnología probada, madura y segura

Ante un recurso aún poco conocido en nuestro país, es comprensible que surjan algunas dudas. Sin embargo, el biometano es una tecnología consolidada y extendida en las miles de plantas de Europa que cumplen con los más altos estándares ambientales y de seguridad.

Las plantas de biometano están diseñadas para integrarse en el entorno rural, minimizando olores, emisiones y cualquier impacto paisajístico. Se trata de instalaciones modernas, eficientes y que, lejos de generar rechazo, son percibidas como motor de empleo y de sostenibilidad para las comunidades locales.

El momento de actuar

La Región de Murcia reúne todas las condiciones para convertirse en referente nacional en este ámbito: recursos abundantes, tejido productivo dinámico y una posición estratégica en el mapa energético español. Lo que falta es decisión política, agilidad administrativa y visión compartida entre las instituciones, las empresas y la sociedad.

El biometano es una oportunidad de empleo, innovación y soberanía energética; una forma de dar nueva vida a los pueblos, reforzar la competitividad agroindustrial y avanzar hacia un modelo más limpio, sostenible y justo.

Para Murcia, significa situarse en la primera línea de la transición energética. Y, sobre todo, significa aprovechar una oportunidad que no conviene dejar escapar.

