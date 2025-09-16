Las santas patronas de Murcia

No todos los murcianos conocen a sus dos santas patronas. La primera fue la Virgen de la Arrixaca, sustituida por la popular Fuensanta. En este sentido la ciudad de Murcia es muy feminista, dos patronas, las Vírgenes de la Arrixaca y de la Fuensanta, y un patrón, san Patricio, este porque el día de su onomástica, 17 de marzo, la tropa murciana derrotó a los nazaríes en la batalla de los Alporchones (1452).

La Arrixaca, representada en una pequeña talla gótica del siglo XIII, recibe en san Andrés. Su posible origen date de antes de la conquista del reino musulmán por el infante don Alfonso en 1243 (después Alfonso X el Sabio), y que su devoción la trajeran los italianos que venían a comerciar a medina Mursiya. El devoto soberano le dedicó una de sus Cantigas, la 169, y la elevó a patrona de la ciudad; si bien otros dicen que fue el propio monarca quien trajo el culto a la capital del reino ya castellano. Lo importante es que su culto perdura y trasciende en el nombre del reconocido hospital murciano, o en la Hermandad de devotos de Santa María de la Arrixaca (popularmente ‘los Arrixacos’). Además de la antigüedad de esta devoción, resulta curioso, por diferente y exclusivo su nombre. Aureolado de leyenda, mi amigo arabista Pocklington me confirma que significa ‘la elegante’.

La Fuensanta es más conocida. Su origen también se remonta al Medievo, cuando se documenta su casa-ermita en el siglo XV, en el ‘monte carmelo’: paraje montañoso de aguas naturales idóneo para eremitas y monjes. Una devoción que arraigó durante la modernidad hasta su proclamación como patrona en 1731.

En sustitución del general Heceta, enfermo, fue nombrada ‘Generala’ (con fajín y bastón) en la Guerra de la Independencia (1808). Su origen se vincula con el agua: una ‘fuente santa’ en la sierra de Carrascoy, desde donde la ‘Señora’ se eleva en su santuario. Del monte baja en marzo para la Catedral, y en septiembre sube en romería. Y cuando la sed de esta tierra acucia sale la patrona en rogativa pública. El recorte del trasvase realizado por el Gobierno de España la ha disgustado.

En 2017 la extinta Caja Mediterráneo, editó un bello libro ilustrado (diseño de Severo Almansa) donde participé gracias al recordado Juan Mouliáa. Contenido variado que actualiza los saberes acerca de Fuensanta, la Virgen patrona de Murcia, y que puede descargarse en internet.

Ambas santas patronas son iconos de religiosidad popular, del patrimonio material e inmaterial de nuestra milenaria ciudad, que antes como ahora implora agua.

A la patrona rogando y al Gobierno español con el mazo del agua dando. ¡Viva La Fuensanta!

