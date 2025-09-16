Movilidad sostenible: un compromiso pendiente del Servicio Murciano de Salud

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, desde las Comisiones Obreras queremos poner sobre la mesa una idea clave: hablar de movilidad sostenible no es solo hablar de medio ambiente, es también hablar de seguridad y de las condiciones laborales dignas. La movilidad debe de entenderse de forma integral, situando siempre a las trabajadoras y trabajadores en el centro de las políticas de prevención de los riesgos laborales.

En el caso de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud (SMS), esta realidad se vuelve especialmente crítica. Son profesionales que finalizan guardias de 17 o 24 horas o turnos nocturnos de 10 o 12 horas, donde su descanso depende del estado de salud de los pacientes. Tras estas jornadas laborales, a veces extenuantes, deben afrontar el viaje de regreso a casa en condiciones de cansancio extremo, lo que aumenta significativamente el riesgo de accidentes. A ello se suman las preocupaciones familiares y la necesidad de conciliar la vida personal y laboral, así como las responsabilidades propias de su actividad profesional, que influyen directamente en sus desplazamientos. En estos casos, la movilidad no puede limitarse a ‘cómo llegar al trabajo’: está estrechamente vinculada al bienestar, la seguridad y la calidad de vida de quienes sostienen nuestros servicios públicos.

Durante demasiado tiempo, la visión institucional se ha quedado corta, centrándose únicamente en la seguridad vial de los accidentes ‘in itínere’ (de casa al trabajo) y ‘en misión’ (durante la jornada laboral). Pero eso no basta. Apostar por una movilidad sostenible implica repensar cómo nos desplazamos y fomentar alternativas más seguras, saludables y respetuosas con el entorno. Caminar, ir en bicicleta, reducir la exposición a la contaminación o evitar desplazamientos largos y estresantes no solo mejoran el medio ambiente, también impactan directamente en la salud física y mental de quienes trabajan en nuestros servicios públicos.

A largo plazo, apostar por una movilidad activa y sostenible significa menos enfermedades cardiovasculares, respiratorias y musculoesqueléticas, además de un mejor bienestar emocional. También ayuda a reducir riesgos psicosociales, como el estrés derivado de desplazamientos agotadores o inseguros, generando entornos laborales más justos, humanos y saludables.

Hace más de un año se constituyó un grupo de trabajo con representantes sindicales y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de Salud, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más justo y coherente de movilidad laboral sostenible y segura. De ese esfuerzo conjunto nació un borrador de acuerdo y de propuestas consensuadas entre las partes. Sin embargo, desde entonces no se han dado pasos concretos ni se han asumido compromisos reales por parte de la Administración.

Y eso es preocupante. Mientras la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo insisten en que la movilidad debe abordarse como un derecho vinculado a la salud laboral y al bienestar de los trabajadores, aquí en la región de Murcia seguimos sin avanzar. La falta de voluntad política no solo frena la sostenibilidad, también impide mejorar las condiciones laborales y reducir riesgos.

Por eso, desde las Comisiones Obreras exigimos: que la movilidad sostenible se integre de forma efectiva en las estrategias de prevención de riesgos laborales del SMS; que los trabajadores participen activamente en la definición de estas políticas, no solo como destinatarios, sino como protagonistas; y que se cumplan los compromisos del grupo de trabajo, transformando el borrador en un plan real, con plazos definidos y recursos asignados.

La movilidad sostenible no es un lujo ni un eslogan: es una herramienta fundamental para proteger la salud, garantizar la seguridad y mejorar la calidad de vida de quienes sostienen cada día los servicios públicos. Esta Semana Internacional de la Movilidad debe ser el punto de partida para avanzar, no una ocasión más para acumular promesas vacías.

El futuro de la movilidad laboral se construye con hechos. Y los trabajadores del SMS no pueden seguir esperando.

