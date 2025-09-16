¿Qué fue del Mossad?

Me parece a mí que hemos visto muchas películas sobre el Mossad. Hubo un tiempo en que pasaba por el servicio de inteligencia más eficiente del mundo. Los agentes del Mossad no tenían el glamour de los de su Majestad Británica, la perversidad tontorrona de los del KGB ni actuaban con la chapucería prepotente de los de la CIA. Eran más discretos, más invisibles, verdaderamente secretos y, por supuesto, letales. Si en una operación, por arriesgada que fuera, participaba el Mossad, el éxito estaba asegurado. Eso, en las películas.

Puede que la leyenda proceda de cuando raptaron silenciosamente en Argentina al nazi Adolf Eichmann, aquel en quien Hannah Arendt descubrió la banalidad del mal, y lo condujeron a un juicio en Israel con todas las de la ley. Excelente material para construir un mito.

Pero el siglo XXI se le está dando mal al Mossad, empezando porque fue incapaz de olerse el atentado terrorista de Hamás que dio origen a todo esto. No se sabe si como consecuencia o pretexto, el Estado de Israel ha dejado de confiar en sus servicios secretos y ha recurrido al más primitivo uso de las bombas. De esta manera, para cazar a un terrorista hay que matar de paso a, pongamos, cien ciudadanos gazatíes, incluyendo a un buen número de niños. Y así, el remedio crea la enfermedad, pues donde cae un dirigente terrorista, otro lo sustituye de inmediato, y las bombas indiscriminadas siembran nuevas vocaciones para Hamás.

Esto crea una dinámica fatal, pues aunque técnicamente la palabra ‘genocidio’ pudiera ser prematura, Netanyahu ya no tiene vuelta atrás: tendrá que eliminar a todos los palestinos, pues donde haya uno de ellos no verá a Israel como quien los ‘salvó’ de Hamás, sino al Estado que los masacró a todos por si entre la multitud se escondía un terrorista. Se llama matar moscas a cañonazos. Por tanto, si lo que Netanyahu está haciendo en Gaza no fuera todavía un ‘genocidio’, la situación creada por él lo conduce inexorablemente a cometerlo, pues de su siembra de odio no puede esperar una respuesta sumisa en el futuro, de modo que no dejará, como los malos del Oeste, testigos para la venganza. Si esto aún no fuera un genocidio, es una marcha hacia el genocidido. ¿Y qué fue del Mossad?

