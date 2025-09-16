Las llamas del neoliberalismo

Unos dicen, desde el Gobierno, que la causa que hay detrás de la quema de casi 400.000 hectáreas en el mes de agosto no es otra que el cambio climático. Otros, desde la derecha, aseguran que la responsabilidad recae en la actuación criminal de los pirómanos, para quienes tienen la brillante idea de pedir su inclusión en un registro. Obviamente, las alteraciones del clima tienen relación con la virulencia de los incendios y la acción delictiva está detrás de no pocos de aquéllos.

Unos y otros están interesados en que las causas más tangibles e inmediatas, aquéllas que se fundamentan en la adopción de políticas erróneas respecto de los bosques y del mundo rural por parte del bipartidismo, no salgan a la palestra. Ello les pasaría una factura electoral que no están dispuestos a pagar. Porque lo cierto es que cuando hablamos de fuegos estamos hablando de tres aspectos que estructuralmente los determinan.

El primero de aquéllos nos remite al enflaquecimiento del Estado que el sistema neoliberal lleva implementando en este país, y en otros del mundo capitalista, desde hace muchas décadas. Y a esta merma no podían sustraerse los recursos destinados a la prevención y extinción de los incendios. Así, en los últimos 15 años, el gasto destinado a tales fines se ha reducido en un 51% por parte de todas las Administraciones. Y no sólo eso: una parte sustancial de la gestión de estas tareas se ha privatizado, dejándola en manos de empresas que, como todas ellas, están más interesadas en ganar dinero que en prestar un servicio, por lo que no dudan en escatimar en gastos a fin de engordar sus cuentas de resultados.

Por último, y dentro de este mismo apartado, hay que incluir la precariedad de quienes están en primera línea: hay pocos bomberos forestales, perciben sueldos muy bajos y están mano sobre mano gran parte del año, en lugar de disponer de contratos que les permitan una formación adecuada y el desarrollo de tareas de prevención y cuidado del bosque cuando no están enfrentándose a las llamas.

En definitiva, en este asunto se ha impuesto esa trilogía de austeridad, privatización y precariedad laboral que está poniendo en la picota los servicios públicos de este país: mientras que en la sanidad ello se traduce en incremento desmesurado de las listas de espera, en el patrimonio natural se expresa mediante su destrucción, con el añadido de algunas vidas y viviendas que también se pierden.

La segunda reflexión sobre el particular está ligada a lo dicho arriba. El neoliberalismo ha impuesto un modelo económico en función del cual, aparte de reducir el gasto público de carácter social, el dinero se orienta hacia actividades intensivas que proporcionen beneficios inmediatos, en no pocas ocasiones a través de inversiones especulativas y cortoplacistas. En este sentido, la agricultura y ganadería extensivas, que han fijado históricamente población en el rural y han establecido cortafuegos naturales en forma de pastos, terrenos de cultivo y pasos para el ganado y los vecinos, han sido abandonadas en favor de plantaciones intensivas y macrogranjas que provocan un fuerte impacto ambiental y social. De ello sabemos bastante en la Región de Murcia. El resultado es que en el entorno de las masas forestales no están las personas y animales que contribuyen a su conservación y mantenimiento, lo que dificulta esquivar la tragedia.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar, en la génesis de estas situaciones dramáticas, la escasísima calidad de la clase política del bipartidismo, especialmente en su polo derecho, a la hora de afrontar la protección del medio y de las personas. Efectivamente, buena parte de quienes están al frente de las comunidades autónomas, también en otros ámbitos institucionales, han hecho su carrera medrando en los aparatos partidarios donde se han dedicado a hacer la pelota a sus jefes y a dar codazos para abrirse paso hasta arriba. Su nivel intelectual y político es manifiestamente mejorable; y tienden a hacer dejación de sus funciones privatizando las áreas que están bajo su responsabilidad y refugiándose en los ‘ventorros’ que les pillen a mano cuando las cosas se ponen muy feas y hay que dar la cara.

En conclusión, la rectificación a acometer para evitar que nos quedemos sin bosques o que las riadas devasten vidas y territorios es, en lo fundamental, recuperar el Estado, que es el que salva al pueblo a través de unos servicios públicos robustos, dotados de medios humanos y materiales suficientes, a salvo de tentaciones mercantilistas que busquen rentabilidades para unos pocos y gestionados por unos cargos públicos capaces y comprometidos con su tierra y sus gentes. Y en ese contexto, tomarse en serio la lucha contra los efectos del cambio climático. Cada vez son más evidentes las contradicciones entre lo que la gente necesita (seguridad, vivienda, trabajo digno, medio ambiente sano…) y la codicia de unas élites económicas y políticas que no parecen tener otra tarea que la de llevárselo crudo.

