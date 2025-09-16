Lecciones de democracia

Acabamos de asistir a una gran lección de democracia, impartida por un país de América Latina a la democracia pionera de la Edad Moderna, los Estados Unidos. Los paralelismos del caso son evidentes. En ambos países, los perdedores de una contienda electoral justa y transparente maniobraron para cambiar de forma violenta el dictado de las urnas. En Estados Unidos, una masa enfurecida alentada por Donald Trump asaltó el Congreso para impedir que se adjudicara la victoria al ganador legítimo, Joe Biden. En Brasil, un ultraderechista derrotado en las urnas organizó un complot con ayuda de sus compinches militares y una multitud enfurecida asaltó el Parlamento de la nación con el mismo propósito.

En Estados Unidos, la persecución al autor del golpe ha quedado en agua de borrajas, gracias al apoyo de un Tribunal Supremo que el mismo Trump conformó a su medida en su primer mandato, mientras que una justicia activa e independiente ha condenado al autor del golpe y a sus cómplices en Brasil a muchos años de cárcel. Mayor lección democrática de un país teóricamente menos desarrollado a la luminaria de la democracia occidental no cabe.

Los Estados Unidos, con toda su arquitectura institucional, no ha sido capaz de hacer justicia a los servidores del Estado que dieron su vida por defender la integridad del Congreso, y mucho menos castigar al autor intelectual e inductor de los hechos. Trump, un delincuente convicto (por otros cargos) se ha permitido incluso el lujo de indultar a algunos de los autores materiales del asalto, confirmando del todo (por si cabía alguna duda) su responsabilidad en el intento de golpe constitucional.

Tampoco en el caso de Brasil hay que lanzar las campanas al vuelo. La condena de Bolsonaro no significa ni mucho menos la derrota del bolsonarismo. El hartazgo de las clases medias brasileñas por una política izquierdista que solo conduce a la ruina y mediocridad económica bajo el mandato de Lula está haciendo que sus preferencias electorales se decanten cada vez más por una solución de extrema derecha como el bolsonarismo, que tiene raíces profundas en una parte de las clases populares impregnadas de fanatismo religioso y cierta complicidad del estamento militar.

