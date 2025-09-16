No hay compromisocon lo público

Hemos perdido. Los servicios públicos siguen deteriorándose día a día, y apenas hacemos nada. Lo peor de todo es que, salvo excepciones, todos coincidimos en una cosa: ya no hay compromiso con lo público.

Resolver lo mío por encima del interés general ha ganado la batalla. La administración, como patrón nuestro, apostó hace mucho tiempo por la atomización de las relaciones laborales, y los sindicatos entraron al trapo como un toro de Miura o de Victorino Martín, empezaron a intercambiar cromos, y el resultado final es una administración pública donde la mala calidad del servicio prestado sigue siendo la mejor excusa para poner servicios en manos privadas.

La prueba del algodón sobre el deterioro de lo público, la tenemos en la tramitación de la cuarta ley de simplificación administrativa, donde nos afecta directamente, pero que lamentablemente no ha sido ni tan siquiera objeto de información (ni hablar de negociación) con los sindicatos de la función pública.

Esta guerra la hemos perdido entre todos. Todo indica que las últimas ‘balas’ las gastamos en aquellas mareas verdes y blancas.

Sindicalistas que llevan a sus hijos a colegios privados, no protestamos cuando nos derivan a un hospital privado, nadie se queja en las puertas de colegios e institutos cuando aparecen datos que nos sitúan líderes nacionales (solo detrás están Ceuta y Melilla) en abandono escolar temprano, y ni una miserable nota de prensa cuando las casas de apuestas siguen inundando nuestras plazas y barrios, y apenas hay centro educativo sin una a la vuelta de la esquina.

Quizás en nuestra seguridad laboral haya parte de culpa de nuestro desapego a lo público, o quizás también haya que buscarla en nuestro escaso compromiso social una vez conseguida una plaza, puede incluso que hace tiempo tiramos la toalla ante el tsunami ultra conservador y liberal (cuanto menos estado mejor) que arrecia, o por qué no, nuestra resignación es fruto de nuestra creencia de que las políticas públicas no mueven montañas.

En cualquier caso, mientras la mayoría de intereses privados y partidistas empujan en una dirección concreta, apenas hay resistencia al otro lado de la orilla, y cada día estamos más solos, más arrinconados y mucho menos comprometidos.

Poco a poco, paso a paso, desmantelando servicio a servicio, cada vez somos más débiles, tanto que seguramente ya no hay fuerzas para levantarse, sino para caminar hasta que llegue la jubilación. Ni tan siquiera la puya que debería suponer la nueva ley de simplificación administrativa ha servido para retorcernos de rabia, y así no hay ni batalla ni guerra que se gane.

Hemos perdido.

Suscríbete para seguir leyendo