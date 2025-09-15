Septiembre, el mes que marca el pulso de la movilidad urbana

Como cada septiembre, cuando las vacaciones llegan a su fin y las ciudades recuperan su pulso habitual, se produce un fenómeno conocido por todos, el ‘efecto retorno’. No se trata solo de un aumento en el número de desplazamientos, sino de que los ciudadanos toman decisiones sobre cómo moverse, las cuales perdurarán durante todo el curso.

Septiembre es el mes de la verdad para la movilidad sostenible. Las decisiones sobre si usar el coche, el autobús, el tranvía o cualquier otro modo se mantiene durante meses. Por eso es crucial que las administraciones y empresas ofrezcan alternativas atractivas en este momento.

Los datos revelan cómo septiembre se ha convertido en el termómetro de la sostenibilidad urbana. En septiembre de 2024, los españoles utilizaron el transporte público en más de 468,6 millones de desplazamientos, un crecimiento del 4,1% respecto al mismo mes de 2023 (según los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE).

Durante años, Murcia ha sido la cenicienta del transporte público español. Con apenas 36 viajes por habitante al año, frente a los 240 de Madrid o los 190 de Barcelona, la Región parecía condenada a la dependencia del vehículo privado. Pero septiembre de 2024 escribió una historia diferente: el transporte urbano por autobús en la Región de Murcia experimentó un crecimiento del 11,9%. Siendo el quinto mayor incremento a nivel nacional, pero más significativo aún: Murcia lleva una media de crecimiento anual del 22,5%, la tasa más elevada de todo el país.

Si hay un protagonista en esta revolución silenciosa de la movilidad murciana, ese es el tranvía. En 2024, cerró con 8,37 millones de viajeros, ganando más de un millón de viajes adicionales respecto a los 7,35 millones de 2023. Un crecimiento del 14%.

Del 16 al 22 de septiembre, la celebración de la Semana Europea de la Movilidad ofrece una oportunidad única para testar soluciones y cambiar percepciones. Es el momento perfecto para ser el punto de inflexión para apostar por proyectos, metodologías e investigaciones que ofrezcan un salto cualitativo en la movilidad urbana.

De investigación somos buenos conocedores en la UCAM, con la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible de Murcia. El próximo día 17 de septiembre se celebrarán los III Premios de Movilidad de la Región de Murcia, donde dicha Cátedra premiará las mejores prácticas en materia de transporte, movilidad y sostenibilidad, dando valor al esfuerzo innovador de instituciones públicas, empresas y proyectos académicos de investigación.

La UCAM no solo premia, sino que lidera con el ejemplo. El Plan de Movilidad propio de UCAM, diseñado y dirigido por la Cátedra, es pionero en el entorno universitario español con una cuota de participación de casi el 12% de la comunidad universitaria. Responde a la necesidad de organizar los desplazamientos de toda la universidad, favoreciendo que estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios vivan una experiencia universitaria más cómoda, segura y saludable.

Septiembre no es solo el mes de retorno masivo al trabajo y a las aulas. Es, sobre todo, el momento en que se toman decisiones que marcarán los patrones de movilidad (cómo nos moveremos) durante todo el curso. Una familia que prueba el transporte público en septiembre y encuentra un servicio eficiente tiene muchas probabilidades de mantener ese hábito. Un trabajador que descubre que puede llegar antes en tranvía que en coche difícilmente volverá a las colas matutinas de la autovía.

En la Región de Murcia tenemos una oportunidad única. Con un crecimiento del transporte público que lidera el ranking nacional y un tranvía que bate récords, las condiciones están dadas para asumir el salto definitivo hacia una movilidad más sostenible. Pero necesitamos valentía, inversión estratégica y, sobre todo, aprovechar este septiembre como la ventana de oportunidad que realmente es.

La decisión, como cada septiembre, está en nuestras manos. Pero este año, con el respaldo de la investigación universitaria, el compromiso institucional y la participación ciudadana, no podemos permitirnos el lujo de dejarla pasar. El futuro de la movilidad en la Región de Murcia se decide ahora.

