PSOE y Vox se necesitan y se retroalimentan

Fue vergonzoso e indecente desde el punto de vista político. Convocar una concentración en la puerta de un centro de menores con el objetivo de poner en el punto de mira a niños y menores acogidos, y con ello generar tensión social, fue una enorme irresponsabilidad. Hasta para un partido que, como Vox, usa y abusa de la demagogia y el populismo fácil.

Porque lo que hay detrás de las puertas de ese centro son niños y adolescentes, todos menores de edad. Y no son solo extranjeros: también hay españoles. Menores que no tienen una casa donde vivir, ni cuentan con una familia que esté en disposición de cuidarles o proporcionarles una educación.

Utilizar a esos menores para sacar provecho político y generar conflicto e inseguridad como ha hecho Vox es una indecencia política. Hay determinadas líneas rojas que en política no se deberían traspasar, pero estamos viendo cómo hay partidos políticos a los que solo les mueve lo que dicen en cada momento las encuestas, a los que no les preocupa lo más mínimo el interés general.

Desde el Partido Popular hemos dejado clara en infinidad de ocasiones nuestro más radical rechazo a la nefasta política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Su escandalosa inacción, su absoluta dejación de funciones, ha convertido a nuestro país en un coladero de inmigración ilegal que estamos sufriendo en las comunidades autónomas, a las que irresponsablemente transfiere toda la responsabilidad. Y cuyas consecuencias vienen sufriendo, sobre todo, los ciudadanos de a pie en sus calles y barrios. Pero también rechazamos las políticas incendiarias, las que generan enfrentamiento e inseguridad. Y en esta materia, como en tantas otras, PSOE y Vox se alimentan mutuamente.

Los espectáculos de Vox demuestran, además de una gran imprudencia, su escasez de lo que precisamente tanto presume: principios y valores. Con una actitud propia de un partido que parece tener asimilado que no va a gobernar nunca, propone cada día una medida más disparatada que la del día anterior.

Su ocurrencia de cerrar todos los centros de menores tutelados que existen en la Región supondría poner en la calle a 700 niños y adolescentes. Menores que hoy están siendo acogidos en los 40 centros de la comunidad autónoma, y cuya atención es una obligación legal que no es objeto de discusión, ni mucho menos para ser sometida a referéndums cargados de demagogia. Además, se trata de una obligación moral y humanitaria, al menos para el Partido Popular.

Lo que en realidad quiere y busca Vox es que mañana en la calle haya grupos descontrolados de adolescentes y de niños que no tienen a dónde ir ni de qué alimentarse. Y que de esta forma se genere un grave problema de seguridad del que, una vez más, sacar provecho político.

Y si lamentable es la actitud de Vox, lo que está haciendo el PSOE, en especial el nuevo delegado de Pedro Sánchez en la Región, es una muestra de oportunismo político inmoral. Ya estamos viendo para qué quería Francisco Lucas ser delegado del Gobierno y para qué quería el PSOE poner a Lucas de delegado del Gobierno: para seguir llevando a la Región de Murcia los discursos y estrategias polarizadoras y divisivas de Pedro Sánchez, que Vox contribuye a potenciar con sus actitudes irresponsables y demagógicas.

Se podría resumir con un ejemplo muy gráfico: Vox enciende la hoguera y el PSOE le echa gasolina. Unos y otros están cómodos generando situaciones de incertidumbre social y de inseguridad. Se retroalimentan y se nutren de la división y el enfrentamiento social. ¿Qué sería del PSOE de Sánchez sin Vox, y qué sería de Vox sin el PSOE de Sánchez?

A los ciudadanos normales, que sufren esta insensata política basada en promover la polarización política y social, les queda el único partido que se centra en las personas y la mejora de su calidad de vida: el Partido Popular.

