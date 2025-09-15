Ahora mismo, mientras escribo, mientras empiezo la columna a la que voluntariamente me até hace ya tantos años (siguiendo, acaso, la larga tradición de los anacoretas estilitas, cuyo principal patrón es san Simeón), bajo mi ventana están pasando los niños para el colegio. Me fascina esa algarabía, ese aluvión de risas, de voces, alguna queja también… Tan chicos y con tanta energía, con tanta vida por delante, con la inocencia de no saber que los perros de la guerra ya corren por Europa, por el mundo.

La imagen de la paz es los niños yendo al colegio. La imagen de la guerra es Putin, es Trump, es Netanyahu, esos tipos que en vez de llevar a sus nietos al cole y comprarles chocolatinas a escondidas se dedican a meter al mundo en una oleada de destrucción para calmar una ambición que no puede ser saciada.

El homo sapiens lleva sobre la faz de la Tierra algo más de trescientos mil años, dicen los expertos. Imagino que la marca de Caín, esa que nos impele a destruir al otro, ya venía de antes incluso, pero fijemos ahí el comienzo, el estallido de la primera guerra. Si de verdad la guerra fuese la solución definitiva, después de aquella primera no hubiese hecho falta ninguna otra. Sin embargo, no hemos dejado de repetir una y otra vez la jugada, siempre con idéntico resultado, el de empeorarlo todo. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que no funciona?

Nunca hemos dado una oportunidad real a la paz. La fraternidad, esa utopía, solo puede alcanzarse desde pasos previos. El primero es la libertad y el segundo la igualdad. La libertad como principio, la igualdad como medio, la fraternidad como fin. Sigo pensando por qué no somos capaces de darle una oportunidad a la trilogía laica y republicana y preferimos perseverar en el error trescientos mil años después.

Nosotros, los de abajo, los que a su trabajo acuden y con su dinero pagan el traje que les cubre y la mansión que habitan, el pan que les alimenta y el lecho en donde yacen, podemos evitar todo esto, parar esta locura. En vez de entregar nuestra libertad a los fascistas, a los belicosos, a cambio de una falsa promesa de seguridad, acabemos de una vez este desastre. Por una vez la humanidad entera está interconectada a través de internet. Aprovechémoslo. Hagamos un movimiento mundial para detener la guerra, todas las guerras. Pongámonos de acuerdo para utilizar la bomba nuclear de la paz. Bastaría una huelga general de un día, de una semana, el mundo entero detenido. Nada ni nadie es más fuerte que nosotros, y solo nosotros podemos evitar que esos niños que ahora van hacia el colegio, riéndose y jugando, sufran las consecuencias de nuestra incapacidad para dejarles un mundo habitable.

