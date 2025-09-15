Indecente e irresponsable, pero también intolerable

Por si no bastara con alimentar cacerías de personas migrantes y negarles espacios para celebrar actos de culto religioso por motivos puramente xenófobos y racistas, Antelo tenía que dar un paso más y traspasar la última barrera de la indecencia, la vileza y la ruindad. Nada menos que jactarse de su deleznable, absurda y cruel propuesta de cierre del centro de menores de Santa Cruz, y hacerlo en la misma puerta de la residencia de estos menores, doblemente vulnerables e imposibilitados para defender sus derechos. Derechos que la Administración que los tutela no protege.

Cuán intolerable no habrá sido la escena de Antelo y su acompañante en Santa Cruz que, hasta el propio PP, que todo se lo tolera, ha tenido que salir recriminando la acción de Vox calificándola de indecente e irresponsable. Sin embargo, rasgarse ahora las vestiduras no arregla ni corrige toda la trayectoria anterior de despropósitos y claudicación frente al racismo y la xenofobia de Vox, cuando no de asunción de su propio discurso excluyente. Todo en aras de una estrategia partidista que antepone la competencia con la ultraderecha, por una parte, de su nicho electoral frente al interés superior del menor y al ejercicio de sus propias responsabilidades como gestores públicos. Estrategia con escaso resultado a tenor de las encuestas que se han publicado últimamente.

Y es que, Fernando, no se puede poner una vela a dios y otra al diablo, ni sorber y soplar al mismo tiempo. Frente a las propuestas de Vox que atacan directamente derechos fundamentales no cabe otra reacción que una oposición contundente y, a la vez, proactiva en defensa de dichos derechos. En esto no puede haber fisuras ni contemplaciones: o se está en un lado o se está en el otro. Alardear, henchido de soberbia y con una actitud autoritaria, de cercenar los derechos de menores vulnerables frente a su propio lugar de residencia es tan intolerable como indecente e irresponsable. Por ello espero y confío en que la Fiscalía atienda el escrito presentado por la Hermandad Obrera de Acción Católica de Murcia (HOAC), la Comisión Diocesana Justicia y Paz, el Comité Oscar Romero, las Comunidades Cristianas de Base, y la Juventud Estudiante Católica de Murcia.

No obstante, la cuestión de fondo sigue sin respuesta por parte del Gobierno regional y del PP. ¿Van a seguir sacrificando el interés superior de los menores tutelados en la Región de Murcia, en lo relativo a la protección y asistencia especial que les debe el Estado y al derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 20 y 27 de la Convención de Derechos del Niño), mientras aceptan propuestas de Vox como el cierre de centros de menores, la creación de una comisión para estudiar mecanismos de expulsión de estos menores o la revocación de órdenes de compra de viviendas tuteladas?

Si la recriminación de Segado o de Ortuño a Vox por el acto en Santa Cruz no es más que estrategia calculada y el Gobierno regional y el PP continúan dando carrete a Antelo, no habrá que esperar mucho tiempo para que se produzca la siguiente ocurrencia racista del personaje y su séquito, que será, sin duda, peor que las anteriores. Han hecho de Murcia su campo de experimentación: a Antelo se le alienta desde Madrid y López Miras se lo consiente.

Así que la mejor respuesta que podría dar el Gobierno regional y el PP al acto de Vox en Santa Cruz, si quieren ser creíbles, sería revocar la decisión de cierre del centro de menores y anunciarlo expresamente en una comparecencia del propio López Miras en la Asamblea Regional.

Por cierto, acabo de leer la noticia de la dimisión del secretario general de la Consejería de Política Social, oficialmente por motivos personales. También sería esta una respuesta digna para los cuadros políticos de esa consejería si Vox continúa marcándoles la hoja de ruta.

