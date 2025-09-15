La indecencia, según la RAE, es la falta de honestidad; es decir, debemos ser justos y razonables. En la política, como en la vida, la decencia es, y debe ser, actuar con veracidad, respeto y en defensa de la convivencia democrática. No hay mayor indecencia que la mentira.

Que el PP es un partido especialista en mentir es algo sabido por todos. Llevan 40 años gobernando la Región de Murcia con el ‘Agua para todos’ y traen a la Región menos agua que los socialistas, que ya es decir. Vivimos mucho peor hoy que hace 20 años y eso es gracias al PP de la Región de Murcia, contando con la inestimable colaboración del PSOE, dado que han estado alternándose en el Gobierno nacional sin cumplir sus compromisos. Por esa razón, tanto unos como otros deben recurrir constantemente a la mentira, como único recurso para intentar mantenerse en el poder.

Ahora bien, el colmo de los colmos aún no lo habíamos visto hasta hace apenas unos días.

Para el PP que Vox convoque una rueda de prensa para exigir el cumplimiento de un acuerdo firmado por ellos mismos es algo indecente.

Nerviosos y con voz temblorosa comparecían ante los medios de comunicación, de forma simultánea, el consejero portavoz del Gobierno regional y el portavoz de los populistas en la Asamblea Regional para leer las mismas declaraciones, calificando a los de Vox de indecentes.

Resulta extraño que salgan en tromba a calificar de indecentes a Vox por exigir el cierre del centro de ilegales de Santa Cruz, pero nadie del PP advirtiera ningún atisbo de indecencia cuando firmaron con Vox el acuerdo para cerrar dicho centro de ilegales a cambio de permitir que se aprobaran los Presupuestos de 2025.

Es normal entonces que el indecente deba recurrir a la manipulación y al fomento del odio como herramienta ordinaria de trabajo. Actuar así socava la confianza en las instituciones y daña la vida social y económica de una comunidad. Y es precisamente en eso en lo que andan enredados PP y PSOE: en la manipulación y en el asalto permanente a las instituciones.

En Vox, desde su fundación, hemos puesto en el centro de la acción política los temas que afectan la vida diaria de las personas. Preocupaciones como la educación, las listas de espera sanitarias, la atención en los servicios de urgencias en hospitales, la seguridad de nuestros ciudadanos y el incremento del bienestar de las familias, alejado de todo tipo de fanatismos woke, han sido y son los pilares sobre los que trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Y todo lo hemos hecho, además de con decencia, con algo que diferencia a Vox del resto de partidos políticos: la integridad. Siempre hemos actuado con coherencia y honestidad, manteniendo, en todo momento, nuestros principios y valores. Por eso, cuando el PP forzó la ruptura de nuestro acuerdo de gobierno y cambió su posición contraria a la acogida de personas que han llegado a nuestro país de manera ilegal, tuvimos que dejar de formar parte del Gobierno regional. A lo mejor esa es la razón por la que los alcaldes llaman a los dirigentes de Vox, para pedir que exijamos el cierre de los centros de ilegales que tienen en sus municipios.

Si cualquier dirigente del PP considera que el cierre del centro de menores de Santa Cruz es indecente, desde Vox sólo podemos responderles que cuando uno se compromete a hacer algo con lo que no está de acuerdo, lo más honesto, sensato e íntegro que pueden hacer es dimitir, porque aferrarse al sillón haciendo cosas que van en contra de los principios éticos y morales sí es indecente.

Poner el foco de atención en los problemas de las personas es una condición indispensable de los políticos. Tratar los problemas desde la raíz, pensando en las personas y evitando sufrimientos y malgastos de dinero, debe constituir nuestra principal preocupación. Ser fiel a la verdad, como pilar fundamental de la Justicia, es la única garantía posible para asegurar la dignidad que merece cada ser humano.

Vox quiere cerrar todos los centros de ilegales que hay en la Región de Murcia y jamás deberían permitir censurar a quienes dicen la verdad. Eso sí que es indecente.

