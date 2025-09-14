La violencia, como la belleza, está en los ojos de quien mira, aunque la violencia sea un hecho más definible. No hay código penal para la belleza, pero hay hermosuras que parecen un delito. Esa gente que come de todo lo que quiere y no engorda debería estar en algún tipo de cárcel, junto con quienes se levantan con la cara lavada y el pelo perfecto, listos para una portada de la Vogue.

Sin embargo, no hablamos de delgadez, tersura o elegancia, que son alrededores de la belleza, sino de violencia. Han asesinado a Charles Kirk, comunicador estadounidense que inició su carrera clamando que una mujer negra le había quitado su puesto en West Point. Nunca dio pruebas de ello, pero ese relato le sirvió para construir un conglomerado dirigido a un público joven, blanco, conservador y masculino, sobre todo en el ámbito universitario. Paradójicamente, él nunca terminó una carrera. Llamarlo conservador en 2018 habría sido preciso; llamarlo en 2025 resulta insuficiente para alguien claramente homófobo, machista, racista y cristiano nacionalista.

Cualquier violencia fuera de la legítima defensa es condenable. También la política. Lo digo de entrada, como comprobante de condena que se exige cuando alguien de izquierdas habla sobre violencia, aunque la izquierda, como la belleza y la violencia, también dependa de los ojos de quien mira. Aun así, aunque todas las violencias son reprochables, hay algunas que no se quieren ver. Quizá la propia izquierda debería reflexionar sobre la ética de sus métodos. Que se pueda hacer un escrache, sí, pero de otra manera.

Mientras hay violaciones, agresiones y asesinatos de mujeres, hay quienes solo reconocen esa violencia si el agresor es de otro origen o color. Del mismo modo, la ignoran cuando no les interesa, porque feminazis. También hay quienes hacen chistes sobre fosas comunes, pero reducen todo a ETA, cuando ETA —esa violencia nacionalista de izquierdas— dejó de ser un problema gracias, también, a la izquierda.

Hay quienes ven crímenes de guerra en Ucrania, pero no en Gaza. Detectan violencia en manifestaciones contra el Gobierno de Netanyahu, pero no en quienes, con banderas de España, gritan en Chueca «Fuera, sidosos, de nuestros barrios». Precisamente esos ‘sidosos’ hicieron de Chueca un lugar apetecible. Curioso que eso se defina simplemente como libertad.

Hay quienes califican a los menas de violentos, pero callan cuando el agredido es un joven nacido en Torre-Pacheco, confundido con uno. Hay quienes lanzan la piedra, esconden la mano y acusan de violentos a quienes lo señalan.

Charlie Kirk, tras uno de esos tiroteos escolares que parece que en EE UU no pueden evitarse, no sé por qué, dijo que el derecho a portar armas debía conservarse a pesar de la muerte de algunos. En ese momento no imaginaba su propio final, víctima propiciatoria de la defensa de ese derecho. La violencia sobre otros la veía aceptable; sobre sí mismo, no lograba reconocerla.

Quizá por eso sea cierto lo que digo: la violencia, como la belleza, está en los ojos del que mira. Lo importante es intentar no ser miope.

