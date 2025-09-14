¿Son suficientes las sanciones a Israel por el genocidio gazatí? | Los aplausos de Hamás

Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), en una comparecencia junto al primer ministro belga, Alexander de Croo, en el paso de Rafah, fronterizo entre Gaza y Egipto. / EFE

Los terroristas de Hamás, la organización palestina que controla la Franja de Gaza, asesinaron a 1.200 jóvenes que asistían a un concierto en Israel el 7 de octubre de 2023. Secuestraron a 251, 30 de ellos niños de corta edad, y a las mujeres las violaron salvajemente antes de asesinarlas a golpes o a machetazos, de todo lo cual dejaron constancia gráfica en las redes sociales. Cuando volvieron a la Franja después de la masacre, pasearon en camiones a las muchachas violadas entre el jolgorio de la población gazatí, que celebró por todo lo alto el descuartizamiento de las jóvenes judías, cuyos cadáveres fueron ultrajados de manera salvaje a la vista de todo el mundo.

En los vídeos publicados por Hamás se muestra a los terroristas asesinando bebés delante de sus padres, a los que matan después a golpes. Dos años después del ataque, 97 civiles israelíes permanecen secuestrados en los túneles de Gaza, en manos de los terroristas, sufriendo todo tipo de sevicias. Los cuerpos de los rehenes asesinados, recuperados por las Fuerzas de Defensa Israelíes, muestran las crueles torturas de las que fueron objeto a lo largo de su cautiverio.

Israel trata de liberar con una vasta operación militar a los rehenes que todavía quedan en manos de los terroristas y recuperar los cuerpos de los asesinados. Hamás podría poner fin hoy al conflicto liberando a las víctimas secuestradas y devolviendo los cadáveres de los que han asesinado. En su lugar, los terroristas que controlan la Franja con mano de hierro, prefieren seguir alimentando el conflicto con Israel utilizando para ello a la población civil como carne de cañón.

La ayuda humanitaria que llega a Gaza cae en manos de los terroristas de Hamás mientras la población civil sufre todo tipo de privaciones. El dinero que llega a la Franja es también administrado por la banda terrorista, que lo destina a comprar armas y a enriquecer a sus dirigentes, que vivían un exilio dorado en un hotel de lujo en Qatar hasta que hubo una explosión de gas o algo y no quedó ni uno.

Este es el contexto en el que se está desarrollando lo que Sánchez y la extrema izquierda llaman un genocidio palestino a manos israelíes, que ha llevado al Gobierno socialcomunista a poner en marcha una serie de medidas irrelevantes y contradictorias.

La decisión de Sánchez de enviar 150 millones a Gaza, es decir, a Hamás, en nada va a contribuir a aliviar el sufrimiento de los gazatíes. El dinero será desviado a las cuentas bancarias de los dirigentes y lo que sobre irá destinado a comprar más armamento, alargando cruelmente el sufrimiento de la población civil de la Franja. Pero Sánchez también dice que enviará 10 millones a la Autoridad Palestina, el organismo representante del pueblo palestino que no reconocen en la Franja de Gaza porque está en manos de la organización terrorista rival, Al Fatah, un Gobierno que lleva sin convocar elecciones presidenciales desde 2006, no sea que se celebren y ganen los otros.

Este es el nivel de superficialidad e improvisación del Gobierno sanchista, tan habitual en otras áreas, aunque jugar a revolucionarios en la escena internacional y mostrar cercanía con grupos terroristas supone un desgaste de la imagen de España que a la izquierda, por lo visto, le trae sin cuidado.

Los terroristas de Hamás ya han felicitado a Sánchez por el dineral que van a recibir y, de paso, por permitirles asistir al espectáculo asombroso de ver a un miembro de la Unión Europea blanqueando el terror al margen de las instituciones formales de la UE. Los socios de Sánchez también están hiperventilando con el genocidio de Gaza. Especialmente los partidos que nunca lamentaron los crímenes y las bombas que mataban niños en España, sino que alentaban a los etarras que los perpetraban, y ahora se permiten dar lecciones de moral pública.

Pero no debemos encanallarnos con esto, porque el final del conflicto es cuestión de días. En cuanto aparezca por las costas de Gaza la flotilla perroflauta se acaba el follón.

Suscríbete para seguir leyendo