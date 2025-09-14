¿Son suficientes las sanciones a Israel por el genocidio gazatí? | Nula efectividad

No puedo decir que tuviera el honor ni el placer de tratar a Benjamín (Bibi) Netanyahu. Pero el hecho es que lo conocí. En 1991 en Jerusalén; pocas semanas antes de desatarse la segunda Guerra del Golfo, ocurrida meses después de la invasión y ocupación de Kuwait por Sadam Huseín en agosto del año anterior. Era un relativamente joven diplomático israelí que fungía como portavoz del Ministerio de Exteriores y, como tal, había de tratar con los periodistas extranjeros que cubríamos aquella guerra desde el Israel amenazado por los misiles Scuds iraquíes.

Le rodeaban el aura de dureza que después corroboró como primer ministro, los destellos de brillantez que se supone a todo graduado en el MIT de Cambridge (EE UU) y ex embajador ante la ONU, y un difuso fulgor de heroicidad debida tanto a su propio glorioso pasado militar como al de su hermano mayor, Jonathan (Yoni), el teniente coronel que comandó el rescate en Entebbe (Uganda, 1976) de 260 rehenes por una fuerza especial israelí y que fue el único soldado judío muerto allí. No se olvide: los secuestrados habían sido atrapados en un avión por un comando palestino.

Bibi, a lo que íbamos, se manejaba sobradamente bien en la distancia corta con los periodistas extranjeros, a pesar de sus pétreos aunque educados modales. Entre dos o tres enviados especiales comentamos lo que a todas luces era obvio y consta que fue incluso publicado: era un personaje ambicioso, llamado obviamente a la alta dirigencia del país y también claramente temible por su inocultable dureza diamantina y su rigidez de planteamientos que a duras penas disimulaba su exquisita educación de clase alta estadounidense.

Su carácter temible terminó imponiéndose no mucho después de aquella Guerra del Golfo –segunda, pues a pesar del conteo gringo, la primera fue librada en Irak e Irán de 1980 al 88–, como se empezó a comprobar cuando se estrenó de primer ministro en 1996 y podrían atestiguar desde hace dos años casi 65.000 gazatíes, cientos de libaneses, iraníes, sirios y yemeníes... si estuvieran vivos.

De hecho, la primera señal inequívoca del deslizamiento de los votantes israelíes hacia la extrema derecha, cosa que ya se barruntó entre los corresponsales de 1991, fue su elección como primer ministro al frente del Likud en 1996, que dejó en mantillas el extremismo ya denunciado entonces de su predecesor del mismo partido, Yitzhak Shamir, y abrió el camino para que el país fuera dirigido a continuación por bestias pardas como Ariel Sharon, el jefe militar que permitió la matanza de palestinos en los campos beituríes de Sabra y Shatila en 1982.

Estos precedentes anunciaron y justifican históricamente el actual genocidio que se perpetra en Gaza espoleado por Netanyahu y los más extremistas entre los extremistas de derecha israelíes, que se retroalimentan violenta e ideológicamente con los grupos terroristas mediorientales en general. Quiere decirse, por tanto, que las tímidas sanciones anunciadas tanto por la presidenta europea Von der Leyen como por otros países del continente no desviarán ni un ápice a los ultraderechistas judíos en el poder de su objetivo de crear el Gran (Eretz) Israel en el que, saltándose y violando todas y cada una de las resoluciones de la ONU, empezando por la 181 de 1947 que instaba a la creación de dos estados, no tienen cabida los ‘árabes’, como les dicen en Israel, ni siquiera esa minoría que tiene nacionalidad israelí.

Sin medidas mucho más contundentes y generalizadas que las hasta ahora propuestas e implementadas (?) será imposible no ya acabar, sino solo disminuir la intensidad del genocidio que se ejecuta en Gaza y el terrorismo de Estado en curso en Cisjordania. Los países europeos especialmente deberían recordar la efectividad que tuvo la política de apaciguamiento (appeasement) propuesta a sus aliados por el premier británico Edgar Neville frente al expansionismo de Hitler: nula. En la historia están los resultados.

