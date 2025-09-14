Problemas. Muchos jóvenes comienzan estos días su etapa en la universidad. Los hay que han de desplazarse a otras ciudades porque la nota no les ha dado opción para obtener plaza en la que viven. Las universidades públicas ofertan escasas plazas en las carreras más demandadas y a los padres solo les queda la opción de las privadas, que muchos no pueden pagar, o los traslados de los chicos y chicas a otras regiones, aunque esto trae consigo también un gasto importante en el piso o la residencia, alimentos, viajes, etc. En EE.UU. y en otros países europeos, los bancos tienen unos préstamos especiales para estudiantes universitarios que ellos comienzan a pagar una vez acabadas las carreras y ya trabajando. ¿Existe eso en España? Creo que no.

La Manga, ¿un lugar problemático para los matrimonios? Una mujer mayor a otra, en la cola de la caja de un supermercado: «Sí, hija, sí, mi nuera le ha pedido el divorcio nada más volver de La Manga».

Ella y los hombres. Leo en la prensa especializada que parece ser que Isabel Preysler se casó con Julio Iglesias porque estaba embarazada de él, pero que no le gustaba mucho para marido. Asimismo, se dice en ese reportaje que ella estaba liada con Carlos Falcó antes de dejar a Julio, y que ya estaba con Miguel Boyer antes de divorciarse de Falcó. Según ha declarado Isabel, a Mario Vargas Llosa lo dejó porque era muy celoso. Estas son cosas que deberían saber los próximos pretendientes de la Sra. Preysler.

Crisis. Hablando de Pedro Sánchez y del Gobierno actual, alguien dice: «Yo creo que este Gobierno está totalmente caducado. Es cierto que la oposición se mantiene en un absoluto pie de guerra y que lo de los insultos personales da grima. Pero son ya muchos frentes y los socios se están poniendo insoportables pidiendo lo impensable a cambio de sus votos. Además, ¿has visto qué mala cara tiene Sánchez? Lo que le hace falta a ese hombre, y, probablemente, a España es que convoque elecciones y se retire a descansar».

Serie. He visto la serie Dos tumbas. Está muy bien. Impresionante el trabajo de Kiti Mánver. Qué mujer, oiga, está perfecta en su papel. Y, si la ven, son solo tres capítulos, fíjense en la dirección, en la realización de la serie. Ha sido Kike Maillo el responsable y creo que está a la altura del mejor trabajo europeo o americano que pueda verse en las plataformas.

Versiones. Escribo Kike con ‘K’ porque así viene en su ficha en Internet, pero yo, que he sido Quique toda mi vida para mucha gente y todavía sigo siéndolo para algunos y algunas, siempre he escrito ‘Quique’, así con su ‘Q’ y su ‘U’ detrás. Es que me dijo alguien cercano que con ‘k’ parece más bien un nombre de gato, sea dicho con todo respeto para que cada uno lo escriba como quiera.

Gran libro. Para regalársela a un buen amigo que no la ha leído, he comprado la novela Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Estoy contento porque le he encontrado un ejemplar de 1999, traducido por Julio Cortázar y con una introducción estupenda de Clara Janés, es decir, este libro con sus cosas propias. Y no he podido evitarlo, lo estoy leyendo yo antes de dárselo a él, aunque lo leí hace decenios. Y me está ocurriendo algo especial: recuerdo que me pareció una gran obra, pero me está gustando más ahora en plena senectud que entonces, cuando yo era joven. Continuamente releo una frase que acabo de ver, me paro a pensarla, disfruto de cada párrafo y paso las páginas muy lentamente, sin prisas por dejarlas atrás. Qué libro, oiga.

Novedades. Una mujer joven a otras, tomando café en la terraza de una cafetería, situada en el centro de la ciudad de Murcia, donde, por cierto, todas las mesas menos una están ocupadas por mujeres que desayunan, pienso yo, después de dejar a sus hijos en el colegio: «Y este año han dicho que sin tablet, que vuelven al cuaderno y al boli, y los profesores a la pizarra y la tiza. ¿Y qué hago yo ahora con la tablet de mi nene que me costó un dineral?».

formación. Los alumnos españoles van a recibir formación para reaccionar ante catástrofes naturales. Se trata de dedicar unas horas cada curso a enseñar qué hacer ante una inundación, un incendio, etc. Parece una buena idea. Nunca se sabe si un día se pueden ver en peligro y parece muy interesante que sepan reaccionar.

Horror

José Ángel Antelo, líder de Vox en Murcia, durante la rueda de prensa que convocó frente al centro de menores de Santa Cruz. / Juan Carlos Caval

Qué espanto lo de Vox yendo a asustar niños al Centro de Santa Cruz. Ustedes imagínense a esos chicos, los extranjeros que han pasado mil peligros y sufrimientos para llegar a España, y los españoles que están allí acogidos por haber sufrido grandes problemas familiares, escuchando a estas personas que se manifiestan porque quieren echarlos del lugar donde han sido acogidos. Es que es un acto tan anticristiano, tan cruel, tan humana y políticamente detestable, que entiendo perfectamente que el PP haya dicho que por ahí ya no pasa.

