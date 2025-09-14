La coronación de Lucas

Francisco Lucas ha decidido hacerse notar desde sus primeros pasos como delegado del Gobierno. A fin de cuentas para eso ha ocupado el cargo. Empezó haciendo retirar unos tenderetes de símbolos franquistas en la feria de Murcia y prohibió la concentración convocada por Vox ante el centro de menores de Santa Cruz. Y esto antes de ser bendecido por el ministro Félix Bolaños, desplazado a Murcia para formalizar la toma de posesión.

Que su ‘padrino’ haya sido el ministro de Presidencia y Justicia tiene su aquél. En principio porque se trata de un peso pesado del Gobierno de Sánchez, en la práctica un número dos sin necesidad de marchamo de vicepresidente. Esto significa que Lucas es una apuesta fuerte, como corresponde a quien tiene encomendado, salvados los correspondientes trámites, convertirse en candidato socialista a la presidencia de la Comunidad. Lucas es delegado del Gobierno a fuer de candidato, lo que exigía un gesto político fuerte más allá de que enviaran a un ministro de jornada.

Bolaños, el estratega

Pero hay más. Cabe recordar que Bolaños, se haya querido reconocer o no, fue el cerebro de la falluta moción de censura contra el Gobierno del PP en la pasada legislatura. Una indiscreción del anterior secretario general, Diego Conesa, ante el comité regional de su partido, en que admitía el hecho, le costó el cargo con pretextos añadidos. Lucas, que creció políticamente con el cambio, fue acogido en Madrid como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, es decir, para validar parlamentariamente las iniciativas de Bolaños, como la amnistía. Esto quiere decir que Lucas es hombre del ministro que pasa por ser el estratega principal del Gobierno de Sánchez, lo que permite suponer que goza de un potente respaldo. A diferencia de su antecesor, Pepe Vélez, que se apoyaba en Santos Cerdán, secretario de Organización en Ferraz, Lucas cuenta con el plácet directo de la Moncloa, el verdadero poder para el que el partido es solo una pieza instrumental.

¿Significa lo anterior que Lucas va a disponer de mayor autoridad e independencia para reivindicar políticas autóctonas que pasen desapercibidas en la acción general del Gobierno? Independencia, ninguna, pues como delegado del Gobierno su función es ser portavoz inequívoco de cada una de sus decisiones, sean éstas las que sean. ¿Y en cuanto a autoridad? Disponer de línea directa con su importante padrino en Moncloa siempre será un plus. Pero conviene atender a los subtextos.

Más de lo de siempre

Lucas volvió a afirmar ante Bolaños el compromiso del PSOE murciano para la continuidad del Trasvase, pero Bolaños no dijo ni media palabra al respecto. No hay, pues, variación alguna sobre el desenvolvimiento habitual: los líderes socialistas murcianos hacen su papel, y los nacionales el suyo, y que cada cual se quede con la impresión que más le apetezca.

Otra: Bolaños habló de lo suyo, la Justicia, esta vez sin descalificar a jueces sino admitiendo que las demandas corporativas de los de Murcia sobre ampliación de los medios de esa Administración son razonables. Y añadiendo generosamente que serán satisfechas en su totalidad... cuando sea aprobada la reforma del sistema que lleva entre manos. Dicha reforma, como es patente, surge de los problemas que sufre el Gobierno por acciones de la Justicia, especialmente las que atañen al entorno personal del presidente, lo que en realidad viene a ser una contrarreforma rechazada por la mayoría de los estamentos de esa Administración. Esto no detendrá a Bolaños, pero no es seguro que el Parlamento apruebe ese proyecto, a no ser, tal vez, de que vaya acompañado de una cesión a Puigdemont para segregar a Cataluña del sistema judicial central. Mientras tanto, el mensaje poco sutil del ministro a los jueces es: si no dejáis de protestar contra mi reforma no obtendréis los medios que necesitáis.

Y otra perla, ya más propia del actual diálogo de sordos entre las fuerzas políticas, la constituye el reproche al Gobierno regional, que al decir de Bolaños ha aprobado los Presupuestos a cambio de ponerse en manos de la extrema derecha. Sea así o no, cabría parafrasearlo preguntando en qué manos se pondrá su Gobierno para intentar aprobar sus propios Presupuestos.

Poca química

Por su parte, Lucas anunció su propósito de abrir un proceso de ‘lealtal institucional’ con López Miras. Es, claro, un enunciado formal, tal vez a sabiendas de que el PP no le va a tomar la palabra, como ya ocurriera cuando le ofreció colaborar en los presupuestos para apartar a Vox de la ecuación. Pero si hay un dirigente socialista con el que el presidente autonómico no destila química es Francisco Lucas. Lo considera un ‘radical’ desde los tiempos en que el actual líder del PSRM ejercía de portavoz en la Asamblea. Es curioso que lo que, en teoría, podría contribuir a un buen entendimiento, la coincidencia generacional, resulte un factor de distancia. Puede que el ardor juvenil, por muy disimulado que resulte, constituya un motivo de choque.

Aparte de esto, no están los tiempos para gestos institucionales. El PP de López Miras tiene demasiado trabajo a su derecha como para atender al PSOE, al que cree tener varado, y lo último sería contribuir a darle visibilidad como fuerza de diálogo. Prefiere concentrar su atención en las organizaciones agrarias, con las que acaba de firmar un acuerdo para combatir los recortes de la Política Agraria Común europea antes de que Vox se adelante a tomar en exclusiva esa bandera en un sector proclive a bascular entre una y otra derecha.

Tareas internas

Pero Lucas también tiene mucho curro además de contruirse una imagen como delegado del Gobierno, la mínima para ser reconocido popularmente en los carteles dentro de dos años. Un curro dentro de su propio partido. No olvidemos que ganó las primarias por la mínima en un PSOE abierto en dos semiesferas como una sandía que hubiera sido tajada en dos. En estos casos suele producirse un proceso de readaptación, pero la inercia natural al pegamento suele ser pequeña si no se hacen esfuerzos decididos y sinceros para unificar la organización, que en este caso no es precisamente amplia y, menos, compacta.

No ha contribuido a sumar simpatías la propia toma de la delegación del Gobierno, desplazando a Mariola Guevara. Aunque la mayoría de los socialistas entiende que ese movimiento era necesario por el bien del liderazgo aunque arrastrara el daño colateral de, otra vez, prescindir del comodín provisional, hay quienes se sienten solidarios con Guevara, incluso a pesar de que ésta parezca haber admitido su cese con comprensión y disciplina. Un impacto similar produjo la dimisión de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y esto a pesar de que su decisión se justificó en una voluntad personal ajena a disconformidades, pero todo es interpretable. Lo cierto es que el encaje del liderazgo de Lucas se produce a la vez que recomposiciones tectónicas que dejan fuera a valores importantes de la organización sin que sean perceptibles, en compensación, sumas significativas.

Evitar otras primarias

El PSOE murciano no es un partido especialmente nutrido (ninguno lo es), pero cuenta en muchos puntos con cuadros maduros, con larga experiencia. Y hay quienes no se entusiasman con un líder cuya fortaleza le viene de arriba mientras la organización tarda en soldarse. Lucas tendrá que procurar que no le resulte inevitable en su momento someterse a nuevas primarias para decidir el candidato a la Comunidad autónoma. Y para esto, el método no consistirá en hacer descabezamientos (en una situación electoralmente crítica no son aconsejables) o que sean percibidos como tales, sino movimientos reales de integración. Ya lo hizo con el sector de María González Veracruz, de manera entonces sorprendente, y resultó decisivo, pero también fue, en realidad, un proceso ‘por arriba’, pues ambos, Lucas y Veracruz, ya estaban integrados en el sanchismo en cargos institucionales, y habría sido impropio que esa normalización en las alturas se hubiera diluido en el territorio.

Sin embargo, el factor Conesa, o lo que éste aglutinó en su entorno, resistió espectacularmente bien, y sería frívolo por parte de Lucas descuidar ese flanco. Hay un trabajito muy duro que hacer todavía ahí aparte de no perder ripio en la función institucional. Una función, por lo demás, que como ya he señalado en otra ocasión, puede tener su cara y su cruz, ya que habrá circunstancias en que defender en Murcia determinadas políticas del Gobierno central, sobre todo las relativas a la preeminencia financiera de Cataluña, requerirán de una ingeniería pedagógica muy complicada.

Las tareas pendientes de la dirección del PSOE murciano son muy perentorias, ya que, aunque no lo consideren ni como posibilidad, toda estrategia podría quedar desbaratada si, por equis, y griega o zeta, se produjera un adelanto electoral de las generales, lo que supondría un volver a empezar y no precisamente desde la mejor situación. Y quién sabe si en tal caso Bolaños sería un lastre.

