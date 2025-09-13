Un jardín para la pintura

El pintor impresionista Claude Monet en su jardín japonés, fuente recurrente de inspiración para sus pinturas.

Hay lugares que han trascendido al imaginario colectivo por muy diversas razones. Están aquellos en los que la historia, sus personajes y vicisitudes los han hecho destacar y ser reconocidos a lo largo del tiempo; otros, en cambio, están marcados por hechos religiosos de diversa índole; y muchos, la mayoría, son los que, a través del arte -cine incluido-, han tenido un proceso de mitificación que los ha convertido en enclaves de peregrinación y encuentro.

Los que me conocen saben de mi debilidad por el periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, esa época que habitualmente conocemos como la Belle Époque; periodo de relativa paz y prosperidad entre el fin de la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial. Años que fueron especialmente fructíferos en el arte: impresionismo, simbolismo y modernismo, principalmente, llenaron las ciudades, museos y galerías de obras sensuales, con pleno uso del color, inundadas de una modernidad inaudita para el momento. Fueron los años de algunos de los nombres más grandes de las artes y las letras: Rodin, Víctor Hugo, Sorolla, Oscar Wilde, Toulouse-Lautrec, Pérez Galdós, Monet, Tolstói, Pardo Bazán y tantos otros a los que leo, estudio y admiro profundamente.

Más o menos en esas décadas que menciono se dieron la mano dos intereses comunes a muchos intelectuales del momento: la tendencia creciente hacia la botánica, el estudio y cultivo de plantas tropicales y autóctonas, con la consecuente plantación de flores y diversas especies en invernaderos y, por otro lado, Japón, el Gran Titán del momento, ese lugar casi desconocido y fin del mundo en sí mismo, empezaba a desnudarse y a ser permeable a Occidente. El interés por el arte japonés, su cultura, sus grabados y dibujos fue en aumento; pero, también, su concepción de la naturaleza, a través del modelo de jardín japonés, marcará a muchos estudiosos del momento, incluidos un gran número de pintores y escultores.

Monet es uno de los nombres esenciales del movimiento impresionista: ese grupo de artistas que sacaron los caballetes fuera de los estudios y revolucionaron la pintura con su manera de utilizar colores y pinceladas. También con sus temas predilectos, en los que la naturaleza, domesticada o salvaje, y las nuevas ciudades, con su bulliciosa vida moderna, serán inspiración recurrente. El artista francés había recorrido un amplio camino pictórico cuando en 1883 decide afincarse en el pequeño pueblo de Giverny, a una hora de París. Poco tiempo después, en 1890, compra casa y terrenos en los que construirá uno de esos lugares esenciales en la historia de la pintura y el paisajismo. Allí comenzará la que el mismo definió como su creación predilecta: «Mi obra maestra más hermosa es mi jardín». Se trata de un espacio de quince hectáreas en las que el genio impresionista volcó toda su sensibilidad y visión escénica a través de caminos, pérgolas e infinidad de árboles, plantas y flores. En una segunda fase de ampliación, el pintor ideó la zona de estanques; una suerte de jardín acuático con directa inspiración japonesa más allá de los icónicos puentes de color verde. Para alimentar los estanques desvió parte del cauce del río Epte, no sin discrepancias de los campesinos cercanos que miraban con recelo las extravagancias y caprichos del pintor. Pensemos por un momento que construir un jardín es un proyecto lento, un proyecto de vida podríamos decir; algo necesariamente dilatado en el tiempo que contrasta con la aparente rapidez de la pintura del maestro impresionista. Monet creó su sueño, su propio paraíso habitado del que nacieron gran parte de los motivos de sus pinturas. Esas pinturas que en su etapa final se acercaron a la abstracción y anticiparon las vanguardias de la segunda mitad del siglo XX.

Durante los años de horror de la Gran Guerra, Monet decidió quedarse en su jardín -casi solo- y seguir pintando, amando. No fue un gesto de cobardía, sino de compromiso. El artista entendía que su pintura era su forma de hablar al mundo, de luchar contra la destrucción. En esos años pintó algunos de los más célebres cuadros de la serie de Los nenúfares, posteriormente donados al Estado francés. Siguió pintando en el paraíso que había creado mientras a su alrededor seguían cayendo bombas y disparos. Los numerosos sauces llorones, volcados hacia el espejo del estanque, se convirtieron en metáfora de su dolor y llanto, en su forma de hablar silenciosamente de la angustia de los hombres.

Hoy, tantos años después, me gusta pensar que el artista seguiría pintando por los muertos de las guerras actuales, por tantos inocentes fallecidos por culpa de aquellos que viven ajenos a la belleza que siempre ennoblece al hombre y cuya ausencia o desconocimiento, tanto lo embrutece.