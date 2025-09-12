En el veinte aniversario de ‘Roma’

Conviene revisitar de vez en cuando la historia de Roma, pues constituye el fundamento más profundo e integral de nuestra civilización occidental, para lo bueno casi siempre y para lo malo. No se puede entender el Estado de Derecho, por ejemplo, sin acudir al Derecho Romano, expresión racionalizada y normativizada del Derecho Natural. Roma era una sociedad basada en la familia, no en la tribu. Eso dio consistencia a la oligarquía senatorial, base del sistema Republicano. La democracia la inventaron los griegos, pero se normalizó e institucionalizó en Roma, donde la plebe podía expresarse libremente y elegir al tribuno que la representaba. Cuando en la Edad Media se redescubrió el Derecho Romano, fue el impulso que necesitaba una emergente burguesía urbana para oponerse a la arbitrariedad de nobles y reyes.

Ahora tenemos una oportunidad de oro de refrescar el conocimiento de la cultura e historia de esta antigua civilización a través de una magnífica serie titulada simplemente Roma, una producción que HBO regaló al mundo hace ahora veinte años y que no ha perdido un ápice de su lustre. A través de una narrativa prodigiosa que entremezcla el destino personal de dos legionarios romanos con momentos clave de la historia, contemplamos el ascenso de Julio César hasta su muerte y la entronización del primer emperador, el poderoso e inteligente Augusto César. La serie en cuestión nos muestra un fresco formidable de las instituciones y costumbres romanas, con su fortaleza institucional, sus laxas costumbres sexuales y el omnipresente respeto a las deidades paganas y su cohorte de consagrados servidores.

Los romanos no eran perfectos, pero construyeron una civilización que superó desde muchos puntos de vista a las tiranías orientales, empezando por Cartago, inicialmente una colonia fenicia. Habría que mirar al otro extremo de Eurasia, en concreto a China, para encontrar algo parecido en términos de sofisticación y ambición civilizadora. El imperio romano, hay que recordarlo, no pereció con el saqueo de Roma por los bárbaros, sino que pervivió en las instituciones y tradiciones de la Iglesia católica, que contribuyó de forma significativa, aunque involuntaria, a traspasar a la Edad Moderna lo mejor de su legado.

Suscríbete para seguir leyendo