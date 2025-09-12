Trump, China y el vacío europeo

Occidente atraviesa un momento histórico de vulnerabilidad. Con un déficit fiscal creciente, endeudamiento récord y un consumo debilitado, la capacidad de maniobra de Europa y Estados Unidos se reduce justo cuando China despliega una estrategia agresiva para convertirse en el gran colonizador de los mercados globales. El gigante asiático ha consolidado un modelo basado en la exportación, reforzado por un poder de liquidez envidiable y un apoyo estatal sin fisuras a sus «campeones nacionales». El resultado: un desembarco masivo de productos chinos en nuestros mercados y un avance silencioso de capital chino en participaciones estratégicas de empresas europeas y estadounidenses.

Frente a ese panorama, Trump, conocedor de que el futuro pasa por el consumo y por la inteligencia artificial (IA), intenta plantar cara al dragón con dos instrumentos principales: una política arancelaria —que, hasta ahora, ha mostrado más ineficacia que resultados— y un liderazgo reforzado en el sector tecnológico. La primera vía ha generado fricciones y encarecido productos, pero no ha frenado el empuje exportador de China. La segunda, en cambio, apunta a un terreno donde EE.UU sí tiene ventajas comparativas: su ecosistema de Big Tech y su capacidad de innovación en IA.

La reciente reunión de Trump con los ejecutivos de Apple, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, AMD y Oracle es toda una declaración de intenciones. El presidente entiende que la batalla por el futuro no se jugará únicamente en las fábricas de Shenzhen o en los puertos del Pacífico, sino en los laboratorios de investigación, en los centros de datos y en los algoritmos que determinarán qué consumimos, cómo lo hacemos y a qué precio. Trump busca amarrar compromisos de inversión en EE. UU., blindar la producción de chips y garantizar que la innovación en IA no se desplace hacia Asia. Con ello, pretende apuntalar la competitividad estadounidense en el único sector en el que Occidente todavía conserva una ventaja clara frente a China.

Europa se encuentra en una posición ambigua, casi de limbo estratégico. No lidera la revolución digital ni la de la inteligencia artificial. Carece de gigantes comparables a Google, Amazon o Tencent. Su fortaleza reside en otras áreas: en la regulación, donde ha marcado la pauta mundial con el GDPR en materia de datos, el Digital Markets Act en competencia y la AI Act en el terreno de la inteligencia artificial. También mantiene liderazgo en nichos industriales como la maquinaria de litografía ultravioleta extrema de ASML, imprescindible para fabricar chips avanzados, o en semiconductores aplicados a la automoción (Infineon y STMicroelectronics). Incluso en fintech, con actores como Adyen y Klarna, ha logrado reconocimiento global.

Pero esas fortalezas, aunque significativas, no alcanzan para definir un liderazgo integral. La AI Act, aplaudida por su visión ética, corre el riesgo de transformarse en un freno para las startups europeas, que encuentran demasiadas trabas para escalar frente a competidores en Silicon Valley o Shenzhen. Europa, más que liderar la ola tecnológica, parece empeñada en regularla, a veces con un exceso de celo que limita su propio potencial innovador.

Mientras tanto, el tablero global se polariza. Estados Unidos y China marcan el ritmo. Los primeros con un mercado vibrante, cultura emprendedora y la mayor concentración de capital riesgo del planeta; los segundos con una economía planificada, subsidios masivos y un mercado interno gigantesco que permite a sus empresas alcanzar escala global casi sin salir de sus fronteras. China no solo inunda de productos baratos los escaparates occidentales: también compra participaciones en puertos estratégicos, compañías energéticas y startups tecnológicas europeas, reforzando su influencia económica y política.

En ese contexto, Trump —con todas sus contradicciones— entiende que Estados Unidos no puede ceder terreno en el único frente que le garantiza competitividad global: la tecnología y la IA. Sus políticas arancelarias podrán ser discutibles y, en muchos casos, contraproducentes, pero su instinto de apostar por el músculo digital es certero. Al garantizar inversiones de Apple, Google o Meta en territorio estadounidense, intenta blindar un sector que será decisivo en el futuro inmediato.

Porque el futuro económico pasa por el consumo y por la inteligencia artificial. El consumo como motor de demanda y estabilidad social en Occidente; la inteligencia artificial como vector de productividad, de eficiencia empresarial y de transformación de industrias enteras, desde la publicidad digital hasta la salud o la movilidad. En ese binomio se define la próxima hegemonía global.

Trump, con sus errores y aciertos, ha detectado el campo de batalla. Europa, en cambio, parece atrapada entre su afán regulatorio y su falta de campeones digitales de alcance global. Y China, paciente pero implacable, avanza colonizando mercados y acumulando influencia financiera. La pregunta clave es si la Unión Europea logrará superar su déficit fiscal y su fragmentación política para articular una estrategia común que no solo regule el futuro, sino que lo lidere. No lo creo.

