La tía Felicidad, Felisa o Felisica, según, era la hermana mediana. Siendo muy niña había tenido unas fiebres muy raras, o eso dijo el médico, que le dejaron como secuela un ligero retraso mental. Así que era la mediana sólo en edad. Para todo lo demás, era la más pequeña. Con el tiempo, incluso Blasico, el menor de los tres hermanos, le había adelantado en todo, y eso que se llevaban muchos años.

Hoy en día se le habría puesto nombre a ese retraso, o lo que fuera que le pasara. Mejor dicho, hoy en día no habría sufrido de aquellas fiebres tan raras.

A su padre, don José, no le importaba mucho esa niñez permanente que sufría Felisica. Él era muy consciente de las limitaciones de su condición, pero también de que Felisa era amor total en todo lo que hacía. No sabría de números, probablemente ni siquiera de letras, pero se desenvolvía bien en las cuatro cosas que tenía que hacer por ella misma... y dentro de su casa toda ella era dulzura y felicidad, tal y como decía su nombre.

Así que don José se había hecho la estúpida idea de que la Felicidad de su hija estaría con él para siempre. Ella siempre sería como una niña, y él siempre tendría su compañía.

Al hacerse mayor, un día a la salida de misa vio que un buen mozo le saludaba, y que ella le correspondía. No le dio importancia porque además de dulce era agraciada y no era de extrañar que alguno se le acercara. Pero cuando vio a ese mismo buen mozo en la puerta misma de su casa, hablando con Felicidad, se llenó de ira. Dada su corpulencia, en dos zancadas llegó hasta él, que le miró aterrorizado con su sombrero entre las manos. Trató el pobre chico de decir algo, temblándole las manos y el sombrero con ellas, pero don José la emprendió a empujones, con tal brío, que cayó el pobre muchacho rodando por la escalera. Más fuerte que el estruendo de la caída, se oyó lo que le gritó don José desde lo alto: «¿No te da vergüenza venir a reírte de una pobre tonta?».

Al día siguiente avisaron de que estaba en la puerta un señor, por lo visto el padre del buen mozo. Don José salió con grandes pasos, pensando en las cuatro cosas que le iba a soltar, cuando, antes de abrir la boca, oyó al otro decir: «¿Es que no ha visto que mi hijo es igual?».

Consintió entonces don José en que Paco viniese a ver a Felisa, tal y como formalmente le había pedido su padre en la visita. Con el tiempo, la pidieron en matrimonio. Paco era como ella, es verdad, como un niño, pero tenía un oficio, y ya procuraría su familia que no les faltara de nada. También para Paco Felisa era su Felicidad.

Y así vivieron la tía Felisica y el tío Paco. Felices como ellos solos. Nunca tuvieron hijos, nadie se atrevió a preguntar por qué. Lo único que sabíamos todos es que fueron más felices que otras parejas con más luces.

