Noticia: el PP se planta ante Vox

Sin que sirva de precedente, es preciso aplaudir al secretario de Organización del PP, Joaquín Segado, por su repudio sin paliativos de la charlotada montada por Vox frente al centro de menores inmigrantes de Santa Cruz. ‘Indecencia política vergonzosa’, ‘criminalización de niños’ y ‘enorme irresponsabilidad’ son algunas de las expresivas valoraciones de lo que con el subterfugio de una rueda de prensa habría querido convertirse en una manifestación contra el derecho de acogida mediante el lema «ven a despedir a los menas».

Parece que a Vox no le basta haber arrancado al PP el compromiso de cerrar ese centro para sacar adelante los Presupuestos. Necesitaban presentarse a las puertas del centro para exhibir su dudoso triunfo, y a ser posible provocar incidentes en el pueblo, que por desgracia para su propaganda, los acogidos no han creado. Dicen que los menores extranjeros generan miedo en la población cuando lo que cabe deducir es que quienes sufren el miedo son los niños ante las acciones de acoso de los abascales.

El PP ha cedido ante Vox con la supresión de las clases de árabe (muy escasas) y con el cierre del centro de Santa Cruz, en el sobreentendido de que tendrá que buscar a los internos una nueva rehubicación. Pero propagar a cuenta de estas decisiones espectáculos de racismo expreso rebasa el límite, no ya solo de lo políticamente aceptable, sino de las conciencias. Esto, y que los Presupuestos están apalancados, han llevado a que los populares, por primera vez de manera muy gráfica, hayan establecido distancias con Vox. Hay hechos que hacen hablar a los mudos.

A cuenta de los inmigrantes, la estrategia de Vox consiste en crear conflictos allí donde no se producen, y trasladan sucesos de una provincia a otra como si existiera un determinismo criminal por razón de extranjería. Vox empieza a ser ya un problema de inseguridad ciudadana.