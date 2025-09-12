¡Vamos, Justicia!

Partiendo de la base de una titulación real, y no inventada, para ocupar el puesto de ‘operador de la Justicia’ -nombre que gusta mucho a los más progres cualquiera que sea su vertiente: como colaborador, enredador o decisor-, ha llegado la hora de volver la Justicia a actuar tras el parón del mes de agosto. La apertura del año judicial, que se inicia en septiembre, como la de los estudiantes, cuenta con las mismas reivindicaciones que inmemorialmente han caracterizado a este evento, tan formal como inútil. Los presidentes/as de los TSJ de cada comunidad autónoma se pronuncian sobre lo mal que funcionamos -por falta de medios humanos y materiales-, en presencia de las fuerzas vivas respectivas. Los políticos pondrán cara de «otra vez lo mismo» y también, igualmente, les entrarán esas reivindicaciones por un oído y les saldrán por la oreja (ya ni siquiera el otro oído) contraria. Pero este año la apertura nacional ha tenido un morbo -una vergüenza- inimaginable en una democracia. Claro que si se entiende por democracia: gobernar a pesar de haber perdido las elecciones generales gracias a pactar con independentistas y exterroristas; legislar por decretos leyes obviando al Parlamento; resistir, aunque la mayoría del pueblo español pide que se vaya y pueda elegir a sus representantes en elecciones; y no poder salir ni a la puerta de la calle porque le insultan. Si aceptas un chantaje tras otro y si presumes de que la economía va bien, cuando no hay manera de comprar ni de alquilar una vivienda decente, no me extraña que en esa democracia un fiscal general del Estado -que borra los mensajes como el mejor de los infractores de la ley- puesto a dedo por un presidente del Gobierno que, además, presume de ello, siga en su puesto en contra de la mayoría de los fiscales a los cuales ya no representa lo más mínimo. Y todo esto en presencia de un jefe del Estado que hace su papel de cada año manifestando lo importante que son los jueces en una democracia -de verdad-, y la presidenta del Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda juzgará a finales del 2025 -dicen- a ese fiscal. Insólito. Y lo malo es que ya no nos extrañamos de nada. Ni el ‘alguacil alguacilado’ endemoniado de Quevedo. Ni los pájaros a escopetas del vulgo podrían haber escrito mejor esta historia de sonrojo.

Pero si fuera solo el juicio al servidor desde la Fiscalía a un presidente del Gobierno que no es capaz ni de aprobar unos presupuestos generales durante dos años, no sería tan importante y trascendente este otoño judicial que se avecina. Pero hay más: Aldama presentará más pruebas; la exmujer del exministro está cantando despechadamente -que es lo más peligroso-; y la UCO desvelará más audios sobre la trama del trío Cerdán, Ábalos y Koldo. Lo de las saunas suegriles, los favores a mujeres que cobran más de 35.000 euros sin ir a trabajar, el reparto de comisiones por obras adjudicadas a dedo y el negocio, al parecer, que tenía el antiguo ministro de Hacienda, Montoro, que mientras freía a impuestos a los españoles -mejorando lo presente-, descubría, como buen Cristóbal, la forma de hacer dinero gracias a ser ministro.

Aún más, Leyre Díez también será juzgada por sus maniobras para conseguir trapos sucios de jueces, fiscales y policías con la finalidad de congraciarse con sus jefes, medrar y ascender por la vía más torticera imaginable. Pero le salió muy mal, porque se pasó de frenada. Esos profesionales ni se compran ni se venden, así que su farol les va a costar con un poco de suerte la cárcel. Por su parte, el amoroso Ábalos se ha querellado contra el gran gestor de trenes Óscar Puente y los suyos, por un delito de falsedad documental en la auditoría elaborada contra su gestión durante la pandemia. El mismo Óscar al que Koldo en uno de sus audios dijo que tenía una cantidad de trapicheos que no era normal, porque hacía favores a empresas.

Pero los paparajotes de oro van a ser otorgados a la UE, cuando se cargue la ley de amnistía; a la denominada ley Bolaños, cuya aprobación va a depender, una vez más, de que se den concesiones a los antiespañoles; y a los tribunales de instancia, que van a ser una prueba de fuego para saber si esta ley será eficaz para la rapidez de la Justicia o si lo que va a conseguir son más atrasos.

Esperanzador inicio del año judicial 2025/26. Ojalá que cada cual sea colocado en su sitio. Por eso grito: ¡vamos, Justicia! Haz honor a tu nombre.

