‘La grande bouffe’

Últimamente pasear por las ciudades se está convirtiendo en una suerte de gincana en la que tenemos que sortear toda una serie de obstáculos tales como mesas, sombrillas, sillas, maceteros... que a menudo nos dificultan o impiden el paso. Y es que la mayoría de los pueblos y ciudades, en mayor o menor medida, se están viendo afectadas por un fenómeno, que algunos ya se atreven a catalogar como plaga, que de alguna manera está transformando el paisaje urbano. Este fenómeno, que empieza a ser conocido como ‘terrazaficación’, estudia cómo la mayoría de nuestros espacios públicos, otrora dedicados al disfrute de la ciudadanía, están siendo colonizados por las terrazas de los bares, haciendo que su uso sea prácticamente imposible para el ciudadano a no ser que este se rasque el bolsillo y se siente a consumir.

A mí, como supongo que a todo hijo de vecino, me encanta disfrutar de una marinera regada con una buena cerveza bien fresquita y disfrutar del buen clima del que gozamos en nuestra región. Aunque, sinceramente, creo que el crecimiento descontrolado de terrazas en nuestras calles y plazas se nos está yendo de las manos y debería ser sometido a un control más estricto y riguroso por parte de los Ayuntamientos de turno, ya que no sabría decir si intencionadamente o no se están privatizando espacios públicos que nos pertenecen a todos y la ciudad se está convirtiendo en una especie de salón de celebraciones gigante.

En nuestra querida Murcia tenemos ejemplos muy evidentes que reflejan a la perfección el fenómeno de la ‘terrazificación’. Tal vez el más obvio sea el de la Plaza de las Balsas, en pleno corazón del barrio de Santa Eulalia, donde literalmente no es posible dar dos pasos seguidos sin tener que esquivar alguna de las mesas y sillas pertenecientes a los cuatros establecimientos hosteleros que conviven en la plaza. Sí, han leído ustedes bien, cuatro locales con terraza en un entorno que, como mucho, medirá de ancho unos cuarenta metros. Imagínense ustedes la odisea a la que se enfrentan diariamente los vecinos de la zona para poder acceder a los portales de sus viviendas.

El impacto en la movilidad es, sin duda, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con este fenómeno aunque no es el único. El ruido, nuestro fiel compañero en el ocio, parece que no podemos o no sabemos divertirnos sin hacer ruido, se multiplica en aquellos lugares donde se aglutinan y concentran varias terrazas de bares, con todas las molestias y problemas de convivencia que esto acarrea a los vecinos de la zona.

Buscar el equilibrio entre nuestro derecho como ciudadanos a disfrutar de la vía pública con el uso hostelero de la misma es uno de los retos a los que se enfrenta el urbanismo del siglo XXI, sobre todo en las ciudades bañadas por un clima mediterráneo.

Las calles y plazas, nuestros parques y jardines pertenecen a la ciudadanía, nos pertenecen. Todos tenemos derecho a disfrutar de ellos, no solo aquellos que se sientan en la terraza de un restaurante a disfrutar de su particular ’grande bouffe’.

