Fumar en público

Tengo yo un amigo al que la nueva ley antitabaco le va a sentar muy mal. Solemos vernos a menudo, siempre en una terraza con otros tertulianos, para hacer precisamente eso, una tertulia en la que hablamos de lo divino y de lo humano. Mi amigo, al que llamaré Pepe, aunque ese no es su nombre, es bastante fumador, e imagino su cabreo cuando haya visto que ya no va a poder fumar en nuestras reuniones. Y yo comparto su enfado porque esta nueva ley no reconoce el derecho a fumar al aire libre a los que ya tienen cáncer de pulmón, como le sucede a mi amigo Pepe. Él va siempre por la calle con su aparato productor de oxígeno en un carrito y sus pinchos puestos en la nariz, y así permanece cuando está con nosotros, aunque de vez en cuando, se quita el artilugio, apaga su máquina y se fuma un cigarrillo, el cual, como le ha dicho su médico, ya no puede apenas hacerle daño.

Y sé que los hosteleros están criticando la ley porque creen que nos vamos a sentar menos gente en las terrazas al no poder fumar. Con relación a esta declaración citaré a otro amigo con el que también suelo reunirme para la cosa de charlar y de tomarnos alguna cerveza, un fumador empedernido al que llamaré Paco, aunque tampoco se llama Paco (hoy voy de discreto). Este hombre, una persona muy considerada siempre, cuando estamos allí con la cervecica analizando la política regional desde distintos puntos de vista y le entra el apretón de fumar, se levanta, se aleja de la terraza y enciende el pitillo. A veces aprovecha el momento para llamar a su mujer y decirle que va a llegar un poco más tarde, y, en cuanto termina de fumar, vuelve a nuestra mesa, no si hacerle antes un gesto al camarero indicándole que quiere otro quinto que esté bien fresquito, porque le gusta la cerveza muy fría.

O sea, que en lo que respecta a mi amigo Paco, los hosteleros pueden estar tranquilos porque él va a seguir yendo a la terraza y se va a alejar de ella para fumar como hace siempre. Y con respecto a los que ya tienen cáncer de pulmón pues que debería haber un permiso especial para ellos, porque, además, servirían de ejemplo a los fumadores que no lo padecen todavía y podrían ver que, en un tanto por ciento absolutamente apabullante, los fumadores acaban con un cáncer de pulmón, o de garganta, de esófago, etc. Y, todavía, los de mi generación, que cuando comenzamos a fumar no se sabían todavía los efectos del tabaco, tenemos un pase. Pero, ahora, que los médicos no paran de contarnos el fin de la película titulada Yo fumador, deberíamos aceptar de buen grado que el que quiera fumar lo haga por su cuenta, envuelto en su soledad, y sin que el tufo del tabaco le llegue a la criatura de pecho que tiene una señora en su cochecito en la mesa de al lado de la terraza del bar tomándose una horchata.

Y les habla de esto aquí hoy un ser humano al que, de pequeño, lo ha atendido su médico de la Seguridad Social con un cigarrillo entre los labios. Y que, más adelante, aunque joven todavía, comenzó a dar clases en un colegio en el que los profesores fumábamos en las aulas, pobres muchachos y muchachas que se llevaban nuestra nicotina puesta, pegada a sus uniformes. Era una época en la que los médicos te decían: ‘el tabaco es malo para la salud’, pero, como les decía, fumando en la consulta. Y, cuando realmente se comenzó a hablar de los peligros de fumar, ya estábamos absolutamente enganchados y aquí fumaba hasta el gato. Me refiero a los hombres, claro, porque era un síntoma de virilidad el que nos pusiéramos un cigarrillo en los labios e imitáramos a Humphrey Bogart. En cuanto a las mujeres, las de la generación de mi madre raramente fumaron (a las prostitutas se les llamaban mitad en serio mitad en broma ‘mujeres que fuman y hablan de tú’, y fue cuando llegó la cosa de los años sesenta, cuando las chicas jóvenes españolas comenzaron a fumar porque ‘era moderno’.

Todo lo que se haga es poco, amigos. Aquí que fume el que quiera pero que comprenda que no lo puede hacer delante o entre gente a la que puede perjudicar con el humo de su cigarrillo. Y, ojo al asunto, profesores, padres, familiares mayores que fumáis, no lo hagáis delante de los jóvenes, donde quieran que estén. Que no os vean, que no sientan deseos de imitaros porque os quieren. Mejor que no caigan, que, dejarlo después cuesta mucho trabajo.

