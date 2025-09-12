El valor del arte, ¿engaño o verdad?

Un hombre ante 'Femme dans un rocking-chair (Jacqueline)', de Picasso. / L. O.

El mercado del arte suele presentarse como un universo de prestigio, exclusividad y legitimidad cultural, sin embargo, detrás de esos titulares de récord de ventas y de las sugerentes imágenes de compradores pujando en las subastas, se esconde una realidad mucho más compleja: la opacidad, la manipulación de los precios, los intereses ocultos y, en algunos casos, la conexión con actividades ilícitas.

El pasado julio otra nueva polémica ponía en el punto de mira a la casa de subastas Christie’s al conocerse la demanda interpuesta por un coleccionista tras descubrir que el anterior dueño del Picasso que había comprado era un traficante de drogas. Aquello que en muchas ocasiones supone un cierto aliciente para el comprador, hacerse con esa obra que colgó en las paredes de la casa de cierto personaje famoso, en este caso surtió el efecto contrario.

Todo comenzó en febrero de 2023: Christie’s puso en venta en Londres el lienzo de Picasso Femme dans un rocking-chair (Jacqueline), obra que fue objeto de un contrato de garantía firmado por Brewer Management Corporation, representada por el inversor Sasan Ghandehari, quien se comprometía a adquirirla por un precio pactado de 14,5 millones de libras en caso de no encontrar comprador; por el contrario, si era comprada por un tercero este inversor se llevaría un porcentaje sobre la venta.

Al no venderse, abonó un anticipo de 4,8 millones. El problema llegó cuando Brewer descubrió que el propietario anterior había sido el empresario español José Mestre, condenado por tráfico de drogas. Esto según él podría marcar negativamente el valor de reventa de la obra y por lo tanto su inversión no serlo tanto, información que la casa de subastas le ocultó. Según la casa de subastas, ellos cumplieron con todos los protocolos habituales, así que tendrá que ser la justicia quien resuelva este entuerto que poco tiene que ver con el arte pero mucho con la maquinaria que lo rodea.

Os voy a contar lo que a mí me pasó precisamente con esta misma casa de subastas en su sede de Londres hace ya un tiempo. En 2009 compré en una de sus ventas de arte contemporáneo una pieza de los polémicos hermanos Jake y Dinos Chapman para mi colección personal de escultura por un importe de casi 54.000 libras. La obra en cuestión, de su serie de anatomías trágicas, era propiedad de Charles Saatchi, el gran magnate de la publicidad y reconocido coleccionista, impulsor del grupo llamado YBAs o Young British Artists, nombre con el que se denominó a una nueva generación de jóvenes creadores entre los que se encontraban Jennie Saville, los hermanos Chapman, Gavin Turk, Tracey Emin y Damien Hirst, entre otros. Por una cuestión de pasiones encontradas, unos años más tarde decido vender esa misma pieza porque me interesaba adquirir otra, y contacto, como es lógico, con la misma subasta. Mi sorpresa se fue convirtiendo en indignación cuando la tasación que hicieron de la obra fue de 24.000 libras sin ningún tipo de explicación ni motivo. Meses más tarde volvían a ofrecer otra pieza de estos artistas, propiedad de este mismo coleccionista, en un precio bastante superior. Naturalmente no accedí a venderla en esas condiciones.

La obra en cuestión de los hermanos Chapman. / L. O.

Esto es algo frecuente, depende de quién sea el propietario las obras salen a un precio u otro, pero ¿significa esto que la obra tiene verdaderamente ese valor?

Las casas de subastas siempre han transitado por esa delgada línea de la sospecha y no son pocos los escándalos ni las demandas que han tenido que capear grandes firmas como Sotheby’s o Christie’s. En la década de los noventa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que ambas empresas habían formado un cartel secreto para fijar comisiones y coordinar precios en perjuicio de compradores y vendedores. Al final todo quedó en un acuerdo y el pago de más de quinientos millones de dólares en compensaciones a clientes afectados.

Todas estas situaciones plantean la pregunta: ¿Qué define el valor del arte? ¿Vale más una obra si su propietario es un famoso, socialmente reconocido, o la misma pieza ve disminuir su importe si el dueño es una persona desconocida? En realidad, aquello que define su valor siempre es la trayectoria del artista y la calidad de su trabajo, exposiciones institucionales, presencia en museos o colecciones públicas…, ese tipo de cosas que creo son de dominio público. Pero claro, todo esto pierde sentido cuando la pieza en cuestión cae en manos de una subasta, ahí la lógica se convierte en necesidad. La circunstancia personal del que vende –unas veces porque ya no le gusta la pieza y está interesado en comprar otra o quizás porque necesite dinero– es la que termina determinando el valor de tasación final de un artista.

Desde ese momento, cualquier obra de ese creador tendrá como referencia ese último lote que se vendió en la última subasta de tal o cual lugar. Es como una marca que el artista nunca conseguirá quitarse, un estigma que le perseguirá para siempre: sólo podrá rezar para que la cosa no empeore con futuras ventas, algo que suele ser lo habitual. Muchos son los artistas que han visto caer a lo más profundo del abismo toda una vida dedicada al arte por uno de aquellos remates muy por debajo de su cotización real. Es lógico que en esos casos los coleccionistas se sientan defraudados, incluso engañados, pero la culpa no es del artista, ni de la galería, ellos practican las normas habituales que rigen el mercado. Cuántas veces habré escuchado en la negociación de una venta aquello de «en una subasta se vendió una pintura de ese mismo artista por la mitad de su precio», comentarios a los que ya no hago caso aunque tengo que reconocer que tiempo atrás me ponían de mal humor. Hoy ya lo he superado y contesto: «Pues si la viste a ese precio la tendrías que haber comprado, yo lo habría hecho». Y así pongo fin al inicio de una discusión que no lleva a ningún lugar, ante todo hay que ser profesional y tratar con la dignidad que merece la obra del artista.

No creo que sea de justicia tirar por tierra el trabajo de tantos artistas, las subastas en general inflan o desinflan los precios según su interés, porque no olvidéis que más caro o más barato ellos siempre ganan con el cobro de sus comisiones, pero para el artista marcado ya nada volverá a ser igual.