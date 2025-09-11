Perdón por llamarte Elefante

El hombre elefante poseía una personalidad notablemente inteligente, sensible y romántica a pesar de las adversidades que la vida le mostró. Lejos de una conducta ligada a su apariencia, manifestó siempre una perspicaz sensibilidad y una imaginación sobradamente ingeniosa.

«Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme es culpar a Dios. Si pudiera crearme a mí mismo de nuevo, no fallaría en complacerte. Si pudiera alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre».

Siempre he pensado que esa apariencia humilde y poco agraciada podía esconder una bondad pura y genuina y, en contraste con el bombardeo mediático que exalta la belleza física, debían existir perspectivas que valoraran la profundidad del carácter y la experiencia vital. Algo parecido a la estética ‘wabi-sabi’ japonesa, que encuentra belleza y valor en la imperfección, la asimetría y la melancolía, revalorizando lo que la sociedad tradicionalmente considera ‘feo’. Hasta que, inevitablemente, he llegado a la conclusión de que esa fealdad que me gustaría describir sin caer en la sospecha de la superficialidad, que viene a ser el reflejo de un estado interior negativo, un ser humano que irradia desdicha y odio, a pocos puede resultar atractiva.

Este verano, he llorado más veces de las que tenía que haber gritado. Desde esa angustia desesperada intentaba hallar una fórmula magistral para que algunas personas apartasen de ellas mismas la maldad que las afea, la mentira intencionada para provocar dolor, así como si mi lógica o la de cualquiera pudiera abrir un corazón sellado por el desprecio.

Admiro la capacidad de resiliencia Joseph Merrick. Tal vez seamos peores por no mostrar la suficiente coherencia de predicar con su ejemplo, pero, créanme, la abyección moral que algunas se permiten no da lugar ni a media réplica que no salpique mi dignidad.

Estos días se cumplen 45 años del debut de David Bowie en la obra teatral The Elephant Man, que un mes después vería su versión cinematográfica dirigida por David Lynch. Cómo la mayoría de proyectos que asumió Bowie, este fue un desafío atrevido y resultó ser un éxito sorprendente.

Los elefantes, esos animales que muestran empatía y cooperación con sus iguales, seres que espiritualmente encarnan protección, longevidad, sabiduría y buena suerte, jamás deberían ser símil de burla hacia ningún ser humano.

