Sí, es legal detener a un delincuente con tus propias manos

Imagine la escena: va usted paseando tranquilamente por la calle Trapería de Murcia o por el paseo marítimo de Cartagena y se topa con un mozo que retiene a otro, por la fuerza, en el suelo. «Es un carterista», le informa un ciudadano, testigo de lo sucedido. «Hay que llamar a la policía», comenta otro. Y un tercero, algo más alejado, levanta su móvil en silencio. Lo está grabando todo.

Este verano han circulado en redes vídeos en los que se ve a ‘héroes’ anónimos que ‘cazan’ a ladrones en la calle y, mediante llaves, los inmovilizan hasta la llegada de los agentes que se hacen cargo de los sospechosos. Hace unos meses saltó la noticia de un turista que redujo en Barcelona a un ladrón con la técnica del ‘mataleón’ y acabó siendo ovacionado.

Pero, ¿esto es legal? Si me veo en una situación similar, ¿puedo actuar así?

La respuesta es sí: se llama ‘detención ciudadana’ y nuestro ordenamiento jurídico lo regula, desde hace décadas, en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como herramienta contra la impunidad de delitos flagrantes, como pueden ser los hurtos.

La norma deja claro que hay que poner cuanto antes al sospechoso a disposición de la Policía y apunta que, si se aplica al individuo una llave de artes marciales, se ha de hacer de forma proporcional: esto es, si el ‘héroe’ se pasa con la fuerza, puede acabar teniendo que indemnizar al ladrón por lesionarlo.

En el caso de que sea usted el valiente que se enfrenta al malhechor, tenga en cuenta que ha de tener pruebas de que esta persona ha delinquido y ponerlo enseguida a disposición de los Cuerpos de Seguridad: de lo contrario, podría cometer un delito de detención ilegal.

Y si usted presencia una escena similar, de un hombre reteniendo a otro porque, afirma, es un ladrón, ¿cómo puede ayudar? De la forma más simple: llamando a la Policía. El ciudadano está para apoyar; los tribunales, para castigar.

Dejemos a Batman y Robin mejor para el cine y los cómics.

