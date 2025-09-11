Feminismo unido frente a la amenaza de la extrema derecha

En el momento histórico que atravesamos, resulta urgente reafirmar una idea fundamental: el feminismo es un movimiento imprescindible para la defensa de la democracia, la justicia social y los derechos humanos. El avance de las fuerzas políticas de la extrema derecha en el panorama político actual en diferentes países, incluido el nuestro, constituye una seria amenaza que pretende erosionar las conquistas logradas durante décadas en la lucha de las mujeres, de los colectivos LGTBIQ+, de las comunidades migrantes y en las movilizaciones a favor del medio ambiente.

La derecha más extrema, en su cruzada por ocupar el espacio político, y con la connivencia de los partidos de la derecha tradicional, han convertido el negacionismo en la bandera de esta corriente reaccionaria, convirtiendo a sus seguidores en los nuevos ‘antisistema’ y atrayendo con su discurso populista a una mayoría preocupante de jóvenes. Niegan la existencia de la violencia machista, a pesar de las cifras estremecedoras de mujeres asesinadas cada año. Niegan los derechos de las personas trans, caricaturizándolas y realizando discursos de odio que buscan excluirlas del espacio público y reducirlas a los márgenes de la sociedad. Niegan el racismo estructural y criminalizan a las personas migrantes, construyendo un discurso del miedo que cala y divide a la sociedad. Niegan, incluso, las evidencias cada vez más claras del calentamiento global y el cambio climático, despreciando las advertencias de la comunidad científica y los esfuerzos de algunos organismos internacionales por atajar y mitigar sus efectos comprometiendo el futuro de todo el planeta.

Ante este panorama, el feminismo tiene el deber de mostrarse más fuerte y más unido que nunca. El movimiento feminista es, en esencia, un proyecto emancipador que busca garantizar la igualdad real y la dignidad de todas las personas, y precisamente por eso se ha convertido en objetivo prioritario de quienes pretenden devolvernos a un pasado de sumisión, silencios y jerarquías inamovibles.

Pero si algo ha demostrado la historia es que el feminismo siempre ha sabido reinventarse frente a la adversidad. Lo hizo cuando se luchó por el voto de las mujeres. Lo hizo al denunciar la explotación laboral y exigir la conciliación. Lo hizo al señalar las violencias invisibles que durante siglos se habían normalizado en los hogares, en las calles, en los medios y en las instituciones. Y lo hará también hoy, si sabemos mantener la unidad y la claridad de propósitos.

La diversidad interna del feminismo es una riqueza y, al mismo tiempo, un desafío. Existen debates legítimos y necesarios sobre estrategias, lenguajes, prioridades o incluso sobre los límites del propio concepto de igualdad. Pero ninguna diferencia debería debilitarnos frente a un enemigo común que no solo amenaza nuestros derechos, sino que busca suprimirlos. La extrema derecha no distingue entre corrientes feministas: su objetivo es acabar con todas. De ahí que sea imprescindible tender puentes, cuidar los espacios colectivos y recordar que lo que nos une es mucho más grande y valioso que lo que nos separa.

El feminismo, además, tiene un papel clave en articular resistencias junto a otros movimientos sociales. No podemos olvidar que la lucha por la igualdad de género está profundamente entrelazada con la defensa del medio ambiente, con la lucha antirracista, con la reivindicación de los derechos laborales y con la exigencia de un sistema democrático inclusivo. Frente a quienes quieren un mundo más desigual, más hostil y más violento, debemos responder con una propuesta de vida digna para todas las personas, sin exclusiones.

La ofensiva actual de la extrema derecha no es coyuntural: forma parte de una estrategia global que se alimenta del miedo y la desinformación. Por eso, el feminismo tiene también la tarea de ser pedagógico, de explicar con claridad qué está en juego, de acercarse a quienes todavía dudan o han sido arrastrados por discursos simplistas. Necesitamos un feminismo que salga a la calle, que ocupe las instituciones, que esté en los barrios, en las escuelas y en los medios de comunicación. Un feminismo que sea voz, pero también que escuche; que sea resistencia, pero también propuesta.

Hoy más que nunca, el feminismo debe ser un refugio para todas las personas que se sienten amenazadas por la ola reaccionaria y un frente desde el que plantar cara con firmeza y con esperanza. Porque frente a la cultura del odio y del miedo, el feminismo representa la posibilidad de otro mundo: un mundo de igualdad, de cuidados, de justicia y de libertad compartida.

La historia no está escrita de antemano. Las mujeres y las personas aliadas que hoy seguimos defendiendo el feminismo tenemos en nuestras manos la capacidad de marcar el rumbo. La pregunta es si seremos capaces de estar a la altura de este momento crítico. La respuesta debe ser clara: un feminismo fuerte, unido y valiente es la mejor garantía frente al avance de la extrema derecha. Y el tiempo de defenderlo es ahora.

