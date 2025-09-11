El cualquiercosismo y tú

El cualquiercosismo es un humo denso que se cuela sin permiso, un miasma que atraviesa pasillos del poder y las rendijas de lo cercano, hasta envolverlo todo en una neblina donde cuesta distinguir el dato de la consigna. No llega de golpe, sino que avanza como moho traicionero: en un bar donde alguien exagera una cifra, en un whatsapp donde un rumor es moneda común, en un debate televisivo convertido en coliseo de griterío o en alcobas donde se repiten frases ya masticadas. Es la destreza de transformar cualquier cosa en proyectil, de moldear palabras hasta que se convierten en armas que desgastan lo que nos une.

Lo recuerda Levitsky en Cómo mueren las democracias: los regímenes no sucumben por cataclismo visible, sino que se erosionan lentamente, cuando el lenguaje se degrada en ácido que corroe la confianza común. Ejemplos abundan. Milei perdió en la provincia de Baires por más de un millón de votos, y sin embargo monopoliza la escena con la soberbia dialéctica de su motosierra. Trump exhibe como trofeo de caza la destrucción de una lancha y el asesinato de once personas. Aquí, un portavoz habla de ‘excavar fosas’ y Vox multiplica cifras falsas sobre inmigración, convencido de que el miedo se basta por sí mismo. Y, como culminación del disparate, se pretende que quien condena el genocidio en Gaza sea sólo antisemita o cómplice de Hamás. Nunca se gobernó tan poco y se intimidó tanto.

Seguimos confundiendo masculinidad tóxica con ejemplaridad, como si el volumen supliera la razón, cuando los liderazgos auténticos no precisan rugidos. Y si todo lo que ha levantado nuestra democracia se reduce a esa bronca perpetua donde triunfa el más ruidoso, lo que parecía un edificio común acaba convertido en castillo de arena condenado al oleaje.

Lo inquietante es comprobar cómo el cualquiercosismo no se queda en lo anterior sino que envenena lo cotidiano, como humedad que trepa hasta arruinar la pared. En la barra de un bar se asegura que «los okupas mandan», aunque apenas representen un 0,1 % del parque de viviendas. En los salones germinan esvásticas verbales disfrazadas de chiste. En chats se difunden rumores sobre inmigración que contradicen los datos: un 13,4 % de la población es extranjera y sostiene buena parte de las pensiones. Lo que ayer era exageración se convierte hoy en posverdad absoluta, y ahí se cifra la derrota más amarga.

La anulación de lo real es la victoria del disparate. Lo demuestra la infrafinanciación de la Región, un problema enquistado desde hace décadas y que ningún Gobierno ha resuelto. Nadie niega que Sánchez acumule errores, el que juega siempre se mancha, pero reducir esa carencia estructural a la marca personal de un presidente es puro cualquiercosismo. Se prefiere reducir a caricatura la quita antes que discutirla con rigor. Y, mientras tanto, la pedagogía se sustituye por tuits incendiarios.

Nunca hubo más datos y nunca pesaron tan poco. La verdad exige paciencia, mientras la mentira se propaga como chispa en rastrojo. La justicia parece un vestigio antiguo; el insulto, un diamante obsceno. Y así, el ágora democrática se convierte en cuadrilátero, donde de tanto jugar a cualquier cosa acabamos viviendo en un país en el que todo vale y nada importa.

Este artículo, en su exceso, también incurre en el cualquiercosismo. Pero acaso en esa contradicción se halle su advertencia: las democracias no mueren de golpe, sino como lámparas que se apagan lentamente cuando se las descuida. Y entonces el humo del que partíamos vuelve a cerrarse sobre nosotros, espesándose hasta deformar palabras y nuestra realidad, corriendo el riesgo de dejarnos a oscuras.

