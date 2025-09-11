Opinión | NOTICIAS DEL ANTROPOCENO
El aire acondicionado, un bien de primera necesidad
Según cuenta Le Monde en un artículo publicado la semana pasada, el Ayuntamiento de París ha puesto en marcha de un sistema de suministro de aire acondicionado mediante una instalación central y tuberías subterráneas a seis colegios del municipio. Para quien no se haya enterado, la batalla a cuenta del aire acondicionado se ha convertido en una más de las guerras culturales que enfrenta a derecha e izquierda en el país vecino. Por lo visto, tener aire acondicionado es de derechas, porque es más ecológico carecer de él, en aras del medio ambiente y la disminución de la huella de carbono. El tema sería se risa si no afectara directamente a los hospitales del país, cuya gerencia prefiere que los enfermos fallezcan a cuenta de una ola de calor antes que mantener una temperatura fresca y agradable en los establecimientos en los que se les atiende. De hecho, las olas de calor como la de este verano mandan al otro barrio a miles de personas cuyas enfermedades las hacen más sensibles a las altas temperaturas.
Nuestros bisabuelos no dudaron en establecer redes públicas para suministrar electricidad, telefonía y gas ciudad. Con todos nuestros avances tecnológicos, lo lógico sería dar un salto de calidad de vida ciudadana y establecer un sistema de suministro de aire acondicionado partiendo de fábricas de frío para dar servicio a edificios y, a través de ellos, a las viviendas individuales. El sistema actual, aun con el avance de la aerotermia, es muy poco eficiente. Los split expulsan el calor al espacio urbano contribuyendo a un aumento medio de dos grados en la temperatura de las ciudades. El sistema lanzado en París es el doble de eficiente energéticamente y elimina hasta el 90% de los gases de efecto invernadero. En la era del calentamiento global, no hay excusa para no tomarse realmente en serio el bienestar climático de los ciudadanos. En lugares como Murcia, el calor es una fuente de sufrimiento e insalubridad que afecta mayormente a personas de escasos recursos. Aumentar la eficiencia y reducir el coste del aire acondicionado debería ser un objetivo político prioritario en estas latitudes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Estas son las zonas de la Región de Murcia donde hay aviso por lluvias y tormentas este lunes 8 de septiembre
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Piden a los ciudadanos de la Región de Murcia precaución y atención ante el último aviso de la AEMET
- La nueva ley antitabaco propone multar a los padres de los menores que vapean y libera de humo las terrazas
- Muere una mujer y su hija resulta grave al salirse de la vía su furgoneta y chocar contra un árbol en Mula
- La Manga del Mar Menor, destino clave del Imserso en la nueva temporada