El aire acondicionado, un bien de primera necesidad

Según cuenta Le Monde en un artículo publicado la semana pasada, el Ayuntamiento de París ha puesto en marcha de un sistema de suministro de aire acondicionado mediante una instalación central y tuberías subterráneas a seis colegios del municipio. Para quien no se haya enterado, la batalla a cuenta del aire acondicionado se ha convertido en una más de las guerras culturales que enfrenta a derecha e izquierda en el país vecino. Por lo visto, tener aire acondicionado es de derechas, porque es más ecológico carecer de él, en aras del medio ambiente y la disminución de la huella de carbono. El tema sería se risa si no afectara directamente a los hospitales del país, cuya gerencia prefiere que los enfermos fallezcan a cuenta de una ola de calor antes que mantener una temperatura fresca y agradable en los establecimientos en los que se les atiende. De hecho, las olas de calor como la de este verano mandan al otro barrio a miles de personas cuyas enfermedades las hacen más sensibles a las altas temperaturas.

Nuestros bisabuelos no dudaron en establecer redes públicas para suministrar electricidad, telefonía y gas ciudad. Con todos nuestros avances tecnológicos, lo lógico sería dar un salto de calidad de vida ciudadana y establecer un sistema de suministro de aire acondicionado partiendo de fábricas de frío para dar servicio a edificios y, a través de ellos, a las viviendas individuales. El sistema actual, aun con el avance de la aerotermia, es muy poco eficiente. Los split expulsan el calor al espacio urbano contribuyendo a un aumento medio de dos grados en la temperatura de las ciudades. El sistema lanzado en París es el doble de eficiente energéticamente y elimina hasta el 90% de los gases de efecto invernadero. En la era del calentamiento global, no hay excusa para no tomarse realmente en serio el bienestar climático de los ciudadanos. En lugares como Murcia, el calor es una fuente de sufrimiento e insalubridad que afecta mayormente a personas de escasos recursos. Aumentar la eficiencia y reducir el coste del aire acondicionado debería ser un objetivo político prioritario en estas latitudes.

