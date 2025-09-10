Todo lo que naufraga en Calasparra

Doblan campanas en este lunes prolongado llamado septiembre: ha muerto el verano; vengan a llorarle los amantes, con los vagos y los verbeneros. Por su descanso y pronta venida echamos el alboroque, y para que me bendiga cuando vuelvan a pintarrajear el cielo sus oscuras golondrinas, le emplazo hoy en esta misma tierra y por las mismas fechas que la última vez. La noche de San Juan estaré con él junto a la hoguera, y no habrá para nosotros ni gazpacho por beber, ni carrera ciclista por ignorar desde el sofá ni carretera nacional por recorrer.

Me despedí de él como lo merecía la noche de este domingo. La luna salió a recibirme al puerto de Cabo de Palos. Brillaba preñada de luz, como un fogonazo que empapaba el aire de blancura. Los últimos enamorados de la playa se acurrucaban en el poyete de una casa otrora alegre y ahora cerrada a cal y canto, no sé si en ejercicio rutinario o despidiéndose hasta juliodelventiséis (sin creer todavía que se despiden para siempre). «Ojalá que volvamos a vernos».

Quizá el verano se haya olvidado de ellos el próximo verano, y no quede de aquel amor más que el recuerdo de dos toallas en la arena y miles de besos que ya no saben a nada. Pero yo me despedí contento de la luna lunera. Procuro mirarla discretamente, sin que se entere de que me muero por sus huesos, y por eso cada verano intenta que me fije en su resplandor. El día que sepa que por ella bebo los vientos no volverá a mostrarse tan coqueta. La noche en verano siempre tiene algo de cortejo.

Septiembre es tu madre levantándote para ir a la escuela. Aunque septiembre es menos septiembre cuando te arrimas a Calasparra, que es como la aldea de Astérix, solo que allí no hay marmita, sino una paellera en la que cayeron todos de pequeños y ahora les hace correr delante de los toros. Cuando faltan pocos kilómetros para llegar aparecen los arrozales. En la película de Vietnam empezaría a caer napalm. Llueve a cántaros, lo suficiente como para suspender el festejo en todos los pueblos de la Galia, pero no en la irreductible Calasparra.

Llego a su plaza de toros como un espía romano: uros gigantescos con navajas en los cuernos y paisanos con camisetas de fútbol que se ensañan con el picador. ¡Por Tutatis, qué lugar! La lluvia violenta vuelve el ruedo una piscina. Un torero patina sobre el piso embarrado, pero se repone y evita una cornada. Todo es un baile trágico entre los truenos. En los charcos del albero naufraga mi verano. Ya espigará como el arroz y volveré a mirar la luna.

