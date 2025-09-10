La ‘mancha’ de Cervantes

Imagen de 'El cautivo', la última película de Alejandro Amenábar / L.O.

Leo por ahí varios artículos tremebundos contra Alejandro Amenábar porque parece que se ha atrevido a hacer una película sobre Cervantes, en concreto sobre su cautiverio en Argel, en la que destaca su homosexualidad. Por lo visto, el autor del Quijote no pudo haber caído en el pecado nefando, pues se trata de la primera gloria nacional y como tal debe ser preservada de todo vicio, término que subyace implícitamente en esos artículos, publicados antes de que sus autores hayan podido ver la película.

Para estos torquemadas preventivos poco importa que lo poco que se sabe sobre la vida de Cervantes no dé para hacerle el retrato de ciudadano ejemplar, empezando porque, como el novio de Ayuso, estafó a la Hacienda pública, y siguiendo con que sus relaciones con las mujeres (el que las tuviera constituye el principal alegato contra el supuesto de su homosexualidad, como si tales cosas fueran incompatibles) no serían convalidadas hoy por los observatorios feministas, tanto como el hecho de que viviera con sus hermanas, las ‘cervantas’, cuyo oficio está hoy a punto de ser prohibido. Y eso que el capítulo quijotesco sobre la pastora Marcela (¡a principios del XVII!) es un emocionante manifiesto de afirmación sobre la libertad de las mujeres.

Las insinuaciones sobre la homosexualidad de Cervantes no proceden de Amenábar; en varias biografías se señala el extraño caso de que pudiera sobrevir en una cárcel de Argel a pesar de haber intentando escapar con éxito inicial en media docena de ocasiones. Demasiada tolerancia con un preso que bien podría haber sido el oscuro objeto de deseo de sus carceleros. Con esto, los historiadores lo dicen todo y no dicen nada. Queda en el aire si esa supuesta homosexualidad que se insinúa podría haber sido genuina o inducida por razones de supervivencia, pues después de Argel no hay otros episodios que ratifiquen la impresión. Pero la vida de Cervantes es tan aventurera y cuenta con tan pocos hitos constatados que parece legítimo que un cineasta indague en fragmentos poco nítidos.

Lo que revela esta indignación contra la libertad creativa de Amenábar es que la normalización de la homosexualidad aún no está consolidada en determinados sectores de la sociedad. ¿Cervantes maricón? Intolerable.