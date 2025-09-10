De aquellas inercias, estas barbaridades

Decía un nobel de física que somos el Homo quarens, un animal que no deja de preguntar. Pero en las dos últimas décadas, el pensamiento con vocación amplia, humanística, el capaz de preguntarse y de relacionar todo con todo, está siendo eclipsado o ninguneado. Por un lado, con prácticas y dinámicas conformistas o seguidistas –«que piensen otros»–, que han generado inercias que se han revelado sumamente peligrosas; y, por otro lado, por las exigencias de la ocupación de cada instante, ya sea por trabajo, obligaciones -a menudo autoimpuestas- o por la exigencia de un entretenimiento continuo como máxima reguladora para el tiempo ‘libre’ de esta sociedad del espectáculo. A todo ello podemos añadir la creciente profusión e influencia de pensadores de nuevo cuño, de tecnócratas y adoradores de fantasías o profecías a lo Silicon

Valley, con un discurso verdaderamente deshumanizante, que cuentan con todos los medios y apoyos de las élites económicas.

En consecuencia, al pensamiento de aspiración humanista, a pesar de su agitación e inquietud actual, le cuesta encontrar sitio y momento para irradiar, más allá de su entorno afín, al conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía cada vez más abducida por las pantallas, y en cualquier caso desbordada por una vorágine de información, inputs e inducciones interesadas, y por la proliferación de mensajes que buscan la conmoción y el aturdimiento constante. Una ciudadanía, en definitiva, que de manera generalizada acaba compartiendo o haciendo suyas narrativas y ‘realidades’ falsas, construidas en redes y medios.

Ante todo esto, una pregunta que deberíamos hacernos sin más aplazamientos es si podemos –si debemos– seguir ‘delegando’ nuestro pensamiento hasta dejar de exponer y de debatir en común nuestras inquietudes e incertidumbres o nuestras expectativas de mejora. Desde unos principios éticos primarios, que aún se suponen…, ¿acaso podríamos seguir apartando la mirada y no cuestionar el espectáculo cotidiano de la banalidad sin medida conjugada con la más abyecta e infame barbarie de los que alardean de su poder y de su brutalidad?

Nunca se ha hecho más necesario preservar espacios y foros donde exponer y debatir ideas, donde compartir conocimientos y generar nuevas y necesarias voluntades; donde pensar nuestra realidad, nuestra sociedad y el destino de los nuestros junto al de la humanidad, y no solo el ‘nosotros’. Porque no cuestionar ni preguntarse nada, dejar que las cosas sigan sin más, asumiendo sin resistencia alguna esa consideración meramente utilitaria y rentable de la vida con la economía como única y excluyente medida de progreso y su recurrente adoración del becerro de oro (véase Trump y compañía…), o aceptar como inevitable esa frialdad creciente, esa forma de entender las vidas como meros sucesos estadísticos con su consiguiente banalización del sufrimiento ajeno, seguiría fomentando y acrecentando inercias como las que nos han traído hasta este momento de enorme inquietud e incertidumbre. Inercias que a menudo desembocan en una desafección depresora en lo personal, en la desconfianza en lo construido entre todos durante generaciones o en la aceptación sumisa de la pérdida de espacios de libertad como algo inevitable. Inercias que han permitido también una barbarie, a menudo consentida y cómplice, que los más brutos junto a los más simples, justifican invocando supuestas exigencias superiores del progreso o de la historia, y ponen en entredicho todo aquello que hace que nos podamos reconocer como seres humanos.

La claudicación o la abstención ante todo lo enunciado supondría el triunfo definitivo del atrevimiento sin fin de la ignorancia; supondría el triunfo de aquellos que temen al pensamiento y la creación libres, de los que se manejan entre discursos simplistas y reduccionistas cargados de odio, materia prima básica de sus argumentos y de sus soflamas; el triunfo de los que siempre han sospechado de los que piensan libremente y siempre han rechazado al diferente.

Hay realidades y creencias intersubjetivas inscritas desde hace tiempo en nuestro ADN que se supone ‘democrático’, como la idea de tolerancia o la propia idea de Europa, hoy amenazadas desde fuera y cuestionadas desde dentro por esas inercias que han permitido la reaparición de viejos fantasmas. Realidades, deseos, creencias… en la posibilidad de una sociedad y un mundo más equilibrados, más justos y sostenibles, que como dije alguna vez, se construyen más pensamiento a pensamiento, página a página, obra a obra, debate a debate… que desde la imposición, la violencia o desde la brutalidad a la que estamos asistiendo. No podemos concebir la idea de una sociedad que se pretenda libre, justa e igualitaria, ni la propia idea de Europa, sin su pensamiento, sin su ciencia, su filosofía, su literatura, su arte o su música.

Sin el espíritu crítico que a menudo conllevan y ha caracterizado su cultura, estructurando así un marco de tolerancia que nos permite, y debería seguir permitiendo, discrepar y expresar libremente nuestras ideas sin miedos y sin represalias del tipo que sean. La frialdad de la cultura del dato –el ‘dataísmo’, como refiere Byung-Chul Han–, el consumo como fetiche –tal como somos así consumimos y a su vez lo que consumimos nos hace como somos–, la economía de un capitalismo desbocado como única y excluyente bandera de progreso, su conversión perversa de bienes y necesidades básicas en activos financieros…, la banalidad como costumbre, la falta de verdad como hábito y la consiguiente cultura de la mera apariencia, así como la progresiva desaparición de la ética como exigencia política y social… todo ello parece querer borrar de nuevo de la faz del mundo la posible «alegría de sentirse humano entre humanos» en una sociedad justa, libre y tolerante; una sociedad considerada en lo que respecta a su pasado e inteligente y sensible en lo que respecta a su futuro.

Recupero unas palabras de Albert Camus porque reflejan en buena medida lo que nos anima hoy a los que seguimos creyendo en la creación y en el pensamiento como gesto de necesaria rebeldía ante la estulticia, el autoritarismo y la brutalidad crecientes, pero también como verdaderos vectores de progreso democrático: «Debemos forjarnos un arte de vivir el tiempo de catástrofes para luego luchar contra el instinto de muerte que actúa en nuestra historia (…). Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea acaso sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga».

