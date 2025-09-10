Hablar ‘dariya’ en la intimidad

Alumnos durante una clase en un colegio de Torre Pacheco, uno de los municipios en los que se ofertaba hasta ahora el programa. / L.O.

Cualquiera diría que el presidente López Miras ha adquirido sin darse cuenta la capacidad de contradecirse a velocidad inaudita para alguien que ostenta representación pública y que hace casi continuamente declaraciones. Esa parece su virtud, al menos en lo referido a tan espinoso asunto como la existencia de menores migrantes con pleno derecho de residencia o sin él.

También se podría pensar que lo anterior adolece de foco. Pero, por mera comparación de declaraciones y decisiones, es conclusión a la que más de uno y más de dos –entre los que me hallo– llegan. Véase: «(...) al Gobierno de la Región de Murcia, la hoja de ruta durante el próximo año se la van a marcar exclusivamente los murcianos; ningún partido, ninguno, y nadie de Madrid tampoco». Así habló el mandatario a este mismo diario; fue publicado en domingo y nunca desmentido.

Apenas un día después de que hablara el baranda de la Región, su responsable de Educación, Víctor Marín, dio a entender que el Programa de Lengua Árabe dejará de impartirse en colegios de la Región para más de 300 alumnos que lo vienen siguiendo cada curso desde 2012. A pesar de las maniobras dialécticas de despiste que el consejero venía haciendo desde hace días para evitar confirmar lo que se barruntaba como inevitable, al final reconoció indirectamente la supresión, una de las condiciones que puso Vox para que los Presupuestos regionales de 2026 salieran adelante en la Asamblea Regional.

Otra fue la supresión del centro de menores extranjeros de Santa Cruz, convirtiéndolo en residencia de ancianos, cosa recién conseguida por los ‘Santiago y cierra España’ días antes de la entrevista del presidente y anunciado ufanamente por el gran pedazo de líder voxista, José Ángel Antelo, para demostrar que así van cayendo las canastas y cumpliéndose los requisitos para autorizar los presupuestos.

Casi mejor no recordar el bochorno estatal que el sacrosanto nombre de Murcia pasó durante este verano agitado por el gran escándalo y ridículo de la consejera de la cosa, Conchita Ruiz, desdiciéndose en dos horas de su anuncio de comprar viviendas para migrantes jóvenes, y por los violentos disturbios racistas y xenófobos en Torre Pacheco. Fueron los dos primeros aldabonazos de una política antimigratoria instaurada por el PP a cambio de tener la cuenta hecha para el año entrante.

Las palabritas de Marín han debido chocar al alcalde Ballesta, que tantas veces en los últimos meses se ha llenado la boca con la tierra de acogida o el crisol humano que es Murcia. Impertérrito y sin pestañear esté quizá el regidor, que no ha rechistado: se sabía lo que iba a pasar aunque el jefe máximo hubiera negado la mayor el día anterior en este diario. Pero, eso sí, dejando claro que «ningún partido, ninguno» impone a su PP nada de nada.

Por si no era bastante, el presidente López remachó que «y nadie de Madrid tampoco» le dice al PPRM lo que ha de hacer. Uno, ingenuo, preguntaría en Génova si acaso el aserto se ajusta a la realidad. O quizá inquiriría en la antigua Real Casa de Correos, pues desde ella la lideresa Ayuso suprimió en julio un programa como el de Murcia que se impartía a 1400 alumnos y que también respondía a un acuerdo bilateral España-Marruecos. Además de instigar un recurso de la Comunidad madrileña al Supremo contra el decreto del Gobierno estatal para el reparto de menores extranjeros.

Se comprueba, por tanto, que Vox va colando su agenda xenófoba y racista donde puede. A saber: en las Comunidades Autónomas donde el PP lo necesita para ir tirando. Aunque en el caso de Madrid, la presidenta no sea así por su mayoría absolutísima, y da rienda suelta al alma popular más extrema y comulgante con los ‘Santiago y cierra España’. La siguiente será que, a la manera del añoradísimo José María Aznar, nuestro preboste presuma de que en la intimidad él habla ‘dariya’, que es el árabe pero en simple.