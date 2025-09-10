Los aranceles como un IVA ‘made in USA’

Entre las muchas tonterías que han salido de la boca del presidente americano, una se refería al IVA europeo calificándolo de impuesto que gravaba injustamente a las empresas norteamericanas. El presidente más ignorante de la historia de Estados Unidos (y gran parte del mundo) no entendía que el IVA no era un castigo específico a algunas empresas (y menos por ser norteamericanas) sino un impuesto general sobre la venta de bienes y servicios, cuya cuantía puede variar según tramos de un Estado a otro, pero su aplicación es general en todos ellos. En Estados Unidos no existe un impuesto similar a nivel federal. Las ‘sale tax’ se imponen a nivel estatal y suponen normalmente el 7,5% de la base imponible. El impuesto federal por antonomasia es el de la renta, equivalente a nuestro IRPF, pero se mueve en una banda mucho más estrecha, del 10 al 37% como tope.

Dicho esto, parece que Trump y su equipo han reinventado el IVA generalizado en forma de aranceles a las exportaciones. En la ‘gran y bella’ ley presupuestaria recién aprobada, la Administración Trump prevé recaudar nada menos que 2,5 billones de dólares (o trillones americanos) en aranceles a las importaciones en los próximos diez años. Ahora entendemos por qué Trump confundió el IVA de Europa con aranceles sobre los servicios que prestaban las tecnológicas americanas: porque se proponía instaurar algo parecido para todos los bienes extranjeros que importaba Estados Unidos.

El hecho es que los mercados se han creído los números de Trump, y lo datos de recaudación iniciales así lo atestiguan. Eso ha hecho que el dólar y los bonos norteamericanos no hayan sufrido tanto por el enorme déficit que prevé asumido en la ley de presupuestos recién aprobada. Otra cosa es si funcionará esa varita mágica de los aranceles, que, según sus defensores, no creará inflación a medio y largo plazo porque el aumento inicial de precios es una sola vez. Al mismo tiempo, se supone que las industrias locales saldrán reforzadas por el aumento de los precios de productos importados. Y finalmente, provocaría que los americanos dejen de comprar tan compulsivamente.

