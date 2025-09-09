Opinión | NOTICIAS DEL ANTROPOCENO
DIONISIO ESCARABAJAL
No son amigos porque posen juntos
Hemos asistido al colegueo escenificado de los líderes nacionales de países como China, Rusia, Corea del Norte e India
Como en el chiste: ¿los que avanzan hacia nosotros son amigos o enemigos? Respuesta: «Deben ser amigos porque vienen todos juntos». De igual manera, la pasada semana hemos asistido al colegueo escenificado frente a las cámaras de los líderes nacionales de países como China, Rusia, Corea del Norte e incluso India. Las escenas parecían coreografiadas para dar la impresión de que todos son amiguísimos y se llevan fenomenal. De esa forma parecían combatir la extendida idea de que el contrapeso promovido por China frente a Occidente carece de sustancia real por falta de aliados.
Al frente iba lo que podríamos llamar el ‘trío calavera’, así llamados porque se caracterizan por azuzar el miedo entre sus adversarios, abandonados ya los tiempos en que merecieron cierto respeto y admiración del mundo exterior, excepto Kim Jong Un, que nunca ha despertado genuino respeto y admiración de nadie. El desfile, naturalmente, lo encabezaba Xi Jinping, y lo completaban dos dictadores sometidos a su voluntad y a la potencia de su país como segunda economía más poderosa del mundo: Vladimir Putin y Kim Jong-un. Otros como Narendra Modi, el presidente de India, se cuidaron muy mucho de quedarse al abrumador desfile militar del día siguiente. Al fin y al cabo, Modi y Xi eran enemigos declarados hasta el día anterior.
Lo que sí puso en evidencia el evento de Shangai es la intención del trío euroasiático de seducir con cantos de sirena (entiéndase inversiones, armas y comercio) al mayor número de países posible para que se pasen al lado oscuro de la autocracia y el poder sin límites.
En realidad, deberían estar muy agradecidos a Donald Trump, que no deja pasar un solo día para insultar a algunos de sus tradicionales aliados como Brasil y Sudáfrica o imponerles sanciones punitivas como en el caso de Méjico, India o, de nuevo, Brasil. Solo por eso deberían hacerle miembro honorario de los BRICS y de la Shangai Cooperation Organisation. Al fin y al cabo, nadie ha hecho más para engrandecer al grupo y arrojarles aliados en sus brazos que el insolente, zafio y rematadamente estúpido presidente de Estados Unidos.
