Cuando el monte se quema: negligencia, incompentencia y ‘fuego cruzado’

Aunque mediáticamente la oleada de incendios forestales que ha asolado parte de nuestro territorio nacional durante el pasado mes de agosto ha sido un tema recurrente, he querido abordar el asunto en este mi primer artículo del curso. Mucho se ha escrito sobre las causas de esos incendios y las propuestas para evitarlos, por lo que, en mi columna, trataré otros aspectos.

Nuestro país es el tercero de la Unión Europea con más superficie forestal: 28,4 millones de hectáreas (ha). Casi el 49% de esa superficie cuenta con figuras de protección (Espacio Natural Protegido y Red Natura 2000), presentes en nuestra Constitución de 1978 (CE78), en las leyes de las comunidades autónomas (CC AA) y en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Pero, ¡ojo al dato!: el 70% de la superficie forestal protegida está en manos privadas.

El artículo 45 de la CE78 nos informa de nuestro derecho a disfrutar de «un medio ambiente adecuado», mientras que el 148, en sus apartados 8 y 9 se refiere, respectivamente, a las competencias sobre los montes y el aprovechamiento forestal, y a la gestión en la protección del medio ambiente.

La Ley de Montes, en su artículo 3.k, declara la «adaptación de los montes al cambio climático, fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia [de los montes] al mismo». Teniendo en cuenta que, como vamos a ver ahora, las competencias recaen en las CC AA y a la vista de la voracidad de los incendios de este año, ¿cuántas han cumplido la Ley? La misma ley que especifica claramente la necesaria actuación coordinada de la Administración general del Estado y las CC AA con programas específicos para la prevención de incendios forestales (artículo 44.1), pero que atribuye a estas «en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio» (artículo 44.3), con medidas de seguridad en las ‘zonas de interfase urbano-forestal’. Y por si cupiera alguna duda de la responsabilidad preferente de las CC AA en esta prevención, la Ley aclara que «el órgano competente [de cada una de ellas] establecerá, para la extinción de cada incendio […] un mando unificado y estructurado por funciones» (artículo 46.2), mientras que el artículo 48.1 establece que «las CC AA, ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de esos incendios, de aplicación durante todo el año» entre ellos, según el artículo 48.4, «los tratamientos selvícolas, áreas de cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua, que deben realizar los propietarios de la zona» (muchos de ellos, pequeños, con posibilidades económicas limitadas, añado).

Dicho lo anterior, teniendo en cuenta el ‘fuego cruzado’ de la oposición de derechas contra el Gobierno central, considerando la especial virulencia de los incendios en las CC AA de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid, todas gobernadas por el PP, y teniendo en cuenta también algo que viene siendo habitual, la objeción del PP al cumplimiento de la legislación estatal (pese a que, aclaremos, la Ley de Montes se aprobó durante el Gobierno de José María Aznar), queda al descubierto la desleal campaña mediática orquestada por las derechas para culpar al Gobierno central, atribuyéndole la máxima responsabilidad de esos incendios.

Desidia, ineptitud, incompetencia, privatización de los servicios de prevención y extinción, desprecio a la vida (y propiedades) de miles de personas en pueblos y aldeas, y a la de unos bomberos y brigadas forestales extenuados, con contratos precarios y salarios de miseria… han sido la lamentable respuesta y actitud de unos políticos autonómicos que incluso se ha ufanado del recorte de presupuestos de prevención, con la ‘guinda’ de las declaraciones de ese consejero que no tuvo reparos en afirmar que esa inversión constituía un despilfarro.

Políticos autonómicos que, recurriendo a la mentira para redimirse de la incompetencia y desidia arriba citadas, han exigido con vehemencia medios estatales cuando vieron que la situación les desbordaba, como si la presencia de brigadas forestales, la UME (por cierto, ¿para cuándo la conversión de este cuerpo militar en uno civil, integrado en una red mejorada y ampliada de Protección Civil?), el Ejército del Aire, y el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hubiera sido suficiente.

A la vista del persistente enfrentamiento de la oposición con el Gobierno, que tiene visos de que ha llegado para quedarse, y a la vista de la incompetencia manifiesta de las CC AA en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a la prevención y lucha contra el fuego, me cabe la duda de si no sería más efectivo, en el futuro, un mando unificado estatal para esas tareas. Dicho de otra manera: ante las grandes catástrofes futuras (y los incendios forestales lo son) que con seguridad nos seguirán azotando, creo que hay que transferir al Estado la máxima responsabilidad para abordarlas. Porque lo que hemos visto durante estos incendios es que la derecha, que (des)gobierna en tantas autonomías y que ha ‘hecho aguas’ en crisis como la del Prestige, la del accidente del Yak-42, y la dana de la Comunidad Valenciana, pese a la gravedad de estos incendios no se ha recatado en seguir lanzando dardos y ‘fuego cruzado’ contra el Gobierno.

Pero mi crítica a la desidia, inoperancia y mala fe del PP no excluye lo que creo que debiera haberse producido con ocasión de esos siniestros: la constitución de un gabinete de crisis en La Moncloa. Siendo consciente de que, a lo mejor, ni siquiera esa medida hubiera evitado la propensión de la derecha a la confrontación.

Suscríbete para seguir leyendo