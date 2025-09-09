Gaza y la ‘moto’ del papa

Lo primero que pensé fue: ‘Se han pasado tres pueblos los de la IA’, pero cuando comprobé que no era una fake news, el enfado fue creciendo conforme llegaban imágenes con más muertes en Gaza, unos de hambre, otros por las balas y bombas asesinas que disparan manos del ejército israelí, que sigue perpetrando un bochornoso genocidio.

Que el nuevo papa se haya prestado a una fotografía que en situación de paz sería una simple salida de tono, pero que con los ojos del mundo puestos en la franja de Gaza y Cisjordania, donde están muriendo decenas de niños y niñas cada día por el hambre impuesto puesto Netanhayu, se convierte en una fotografía obscena e impropia del máximo mandatario de la iglesia católica.

No olvidemos que incluso la moto fue ‘Bendecida y firmada’ por el propio León XIV.

Que este pasado domingo la Plaza de San Pedro se haya llenado hasta la bandera para asistir a la canonización de Carlo Acutis, un chaval italiano de quince años que falleció de cáncer, me parece perfecto, incluso que en tiempo récord le hayan reconocido media docena de milagros, cada religión tiene todo el derecho del mundo para elevar a los altares a quien crea conveniente, aunque reconozco que me gustaría que también se llenara la ‘ciudad’ más bella del mundo de personas gritando por la paz en Gaza y Cisjordania, y que Israel pare este genocidio.

Me da igual que la moto regalada por la firma BMW vaya a ser subastada y su recaudación se destine a una ONG que trabaja con niños en Madagascar, que seguro les vendrá bien, pero alguien en el Vaticano debería avisar al propio pontífice que los símbolos importan y mucho, sobre todo en tiempos de guerra, miseria, hambruna y todo ello en nombre de un genocidio de libro.

No dudo que el Vaticano esté mediando para que pare esta locura a la que nos está llevando Israel con su ‘padrino’ EE.UU., que la Unión Europea está jugando un papel secundario y hasta cobarde frente a Israel, pero sigo sin entender aún cómo su santidad no sale al balcón de San Pedro con una bandera palestina en nombre de la decencia del ser humano.

Reconozco que me hubiera gustado ver a León XIV tomar el primer avión con destino a su país, EE.UU., en concreto, a la dirección 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, que es donde se ubica la Casa Blanca, para reunirse con su Presidente Donald Trump para intentar convencerlo de que deje de jugar a ser el Sheriff del mundo.

Alguien debería, y que mejor que el propio papa León XIV, para decirle a Trump que no se puede ir por el mundo siendo una mezcla de Harry el sucio, John Wayne y Chus Norris, y que si quiere seguir hablando en nombre de Dios, lo mejor que podrían hacer los dos es llamar a Netanhayu y obligarle a parar el genocidio.

Entonces, solo entonces podría incluso darse una vuelta con su BMW por el Vaticano con Donald Trump como paquete incluso.

