Angélica de Alquézar en París

Y llegó Alatriste a París en 1628 y allí estaba de correo del rey Felipe IV su prohijado Íñigo Balboa con casi 19 años y experimentados en lides bélicas y amorosas. Y en la ciudad del amor se reencontró sorpresivamente con el suyo: la más hecha Angélica de Alquézar, ya presentada (La Opinión, 1 de julio de 2025) y resumida su personalidad en la respuesta («Tal vez un día mueras») que dio a su enamorado cuando éste le declaró: «Sé que moriría por vos». En su último encuentro la damita le clavó en el lecho y por la espalda la daga envenenada de amor maldito para impedir que Íñigo fuese a salvar al capitán.

Habían pasado dos años desde entonces, pero los rubios tirabuzones de su Dulcinea y sus implacables ojos azules lo perturbaban como la primera vez que la vio. Consciente de su magnética beldad luciferina tendrá a su enamorado en el filo de la espada a fin de que los sicarios de su tío puedan atrapar al capitán, cuyo nombre la exmenina no sabe o no quiere pronunciar bien. A su manera, como mujer interesante que es, mantuvo la llama amorosa con cartas, mientras su soldado combatía contra los turcos. Un amor placentero y doloroso, al decir de Lope: «Un cielo cabe en un infierno». Íñigo siguió recordando, después de mucho tiempo muerta, la sonrisa diabólica de Angélica, su amor inmortal.

Angélica es un personaje real, pero eso no importa: la ficción y la realidad se funden y sus criaturas viven en nuestra memoria. Su retrato lo pintó Velázquez hacia 1635, aunque murió joven, antes de 1640, sin cumplir los treinta. Inspirado, Pérez-Reverte le da protagonismo como personaje de mujer fatal, émula de Milady de Winter. En Misión en París se reencuentra con Íñigo y tienen intimidad. Se confiesan amor y lo emplaza en Madrid antes de su casamiento, aclarándole al enamorado que amor y matrimonio son cosas diferentes.

Queda siquiera un Alatriste, aunque éste muere en Rocroi en 1643, y aún faltan quince años para que ello suceda. Su creador, Pérez-Reverte, ha mencionado que con el próximo noveno Alatriste concluye la serie. Y con él este personaje tan atractivo, como todas las mujeres de la narrativa del novelista. Sin peloteo, como le dijo Motos al escritor en El Hormiguero cuando lo entrevistó el pasado 3 de septiembre, diré que, dentro de un tiempo indeterminado, Alatriste, un clásico universal ya, pudiera considerarse el nuevo Quijote. Y quién sabe si, más pronto que tarde, por esta obra completa le otorgan el Cervantes a su autor. Las alatristenas quedarían muy complacidas. Como todos sus lectores. Voto a tal que así sea. Y amén.

