El amante casquivano

Ahí donde los ven, tan gente de familia, municipio y sindicato (vertical, por supuesto), los políticos de Vox son partidarios del poliamor, del swinger y de la feliz práctica del trío al margen de la pareja oficial, todo ello metaforizado en la política, no vayamos a confundir. Porque se ha de suponer que su matrimonio natural, como manda la santa madre iglesia de la ideología, es con el PP, incluidos en él los correspondientes rifirrafes, algunos peligrosamente cercanos al acoso, siempre instigados desde su instancia.

La impresión de que PP y Vox son la pareja perfecta y de que están condenados a un enlace por interés puede ser certera, no cabe duda (véanse las concesiones presupuestarias que empiezan a materializarse), pero la práctica cotidiana indica que el segundo es un amante algo díscolo. Parafraseando a Iglesias (Julio), respecto al PP, Vox es a la vez «un truhán y un señor, y casi fiel en el amor». La clave está en el ‘casi’. Porque según me recuenta algún portavoz popular, en la Asamblea Regional Vox vota más veces concertado con el PSOE, e incluso con éste en compañía de Podemos/IU que con el PP.

Quienes entre los populares hacen la cuenta de la vieja aseguran que Vox y PSOE han votado juntos en 56 ocasiones, 32 incluyendo a Podemos y a propuesta de los abascales, con el PP en contra, y doce directamente frente a propuestas del PP, si bien hay que señalar que nunca se ha dado una coincidencia Vox/Podemos a dúo sin la intervención del PSOE, pero todo podría llegar a la vista de tanta falta de complejos sin límites para la promiscuidad política.

Vox y el PSOE se entienden de maravilla en los pasillos de la Asamblea, pues el objetivo es común: el primero, para advertir de su independencia en asuntos no estructurales, y el segundo porque todo aquello que pueda minar al PP, por propia iniciativa o en compañía de otros, es bueno para echar a la saca.

La estadística parlamentaria indica que Vox es un amante casquivano, decidido a emparejarse con cualquiera sin recurso a profilácticos.