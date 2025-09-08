Septiembre y la grieta del deseo

Septiembre es un mes anfibio, una criatura entre aguas que se escurre de las estaciones con la insolencia de quien no quiere ser nombrado del todo. No pertenece al verano, que se disuelve como espejismo de arena y cuerpos salados, ni se entrega aún al otoño, que lo espera con la solemnidad de los días encogidos y las primeras sombras largas. Septiembre avanza con un pie todavía ardiendo en las brasas de agosto y otro tanteando la firmeza de octubre. Es, quizá, el único mes que no se ofrece en línea recta, sino que se comba sobre sí mismo como hoja húmeda a punto de arrugarse. En esa curva todo parece posible, como si el calendario se diera la licencia de fingir que la vida admite otro comienzo. Cristina y yo nos lo decimos siempre el último día de agosto, cuando termina la feria y el verano se atreve a deshilacharse.

De los días solares y los relojes hundidos en la arena volvemos con la ilusión de que aún se puede recomenzar. Septiembre es esa coartada íntima: la sospecha de que la vida admite correcciones cuando parecía condenada al polvo de la inercia. Basta un propósito mínimo, una mudanza aplazada o una promesa arrumbada desde enero, para que todo cobre proximidad. La voluntad se ofrece entonces como músculo fresco, aunque la memoria, astuta, recuerde su fragilidad.

En El derecho a las cosas bellas, de Juan Evaristo Valls —un hallazgo que debo a Celia— se recuerda que la existencia se trama en la frágil costura entre lo que planeamos y lo que nunca llega a suceder. Leído en septiembre, ese pensamiento se ensancha como un eco. Aquí concebimos planes con la serenidad de quien sabe que acabarán quebrándose, y aun así se obstina, como si en esa terquedad de proyectar estuviera la sustancia de vivir.

Septiembre ofrece también una tregua improbable: no consiste en viajar lejos, sino en recuperar lo cercano mientras la vida nos hace backup con sus tiranías.

Claro que septiembre arrastra nostalgias, como las de Tarkovski. Es el mes en que el verano comienza a borrarse, como paño húmedo que difumina el sol escrito en la pizarra de la infancia. Pero no una melancolía de clausura, sino fértil, que recuerda que todo comienzo contiene dentro la ruina de lo que se va. Y en ese tránsito se diluyen también los amores estivales, con su fogonazo de cuerpos al sol y la urgencia de prometer lo imposible.

No sé si la chavalada aún se arremolina en los amores de verano, pero septiembre conserva su ley secreta: lo efímero se finge duradero bajo las farolas de la verbena, hasta que amanece y vuelven a sonar, tercas, las alarmas que prometen que esta vez llegarás el primero al crossfit nuevo de tu calle.

Y septiembre comparece también con sus temores, con esa punzada de vértigo bautizada en inglés como September Scaries: un temblor que mezcla nostalgia y anticipación, como si cada esquina recordara que la vida regresa con crudeza intacta. Tal vez ahí acampe su fuerza contradictoria.

Septiembre y la vida

La vida se parece demasiado a septiembre: siempre orientada hacia lo posible, aunque lo posible se nos escurra como agua antigua entre los dedos. Planeamos sabiendo que el tiempo no se deja domeñar, que nuestros proyectos son ficciones provisionales escritas en la arena a merced de la marea. Y aun así insistimos, porque quizá no exista un gesto más humano que esa tozudez de imaginar lo que vendrá, aun cuando la realidad se encargue de desbaratar el dibujo.

Por eso septiembre resulta insólito: recuerda que los calendarios pueden doblarse, que basta concebir un plan para que empiece a adquirir realidad, aunque sea efímera. Tal vez ahí resida su verdad incómoda: lo planeado nunca coincide del todo con lo vivido, y es en esa distancia donde aprendemos quiénes somos. Octubre vendrá arecordarnos la grieta inevitable entre lo que deseamos y lo que al final nos termina cruzando.

Y aun así el mes habrá valido igual, porque es territorio donde el deseo encuentra su morada inexacta, aunque solo dure un instante. Como ahora, que corto un melocotón y la piel se desprende en cinta fina que se curva sobre la mesa.

Mi abuelo decía que había que seguir ese trazo, pelarlo como si se domara un secreto. Tal vez septiembre sea eso: la paciencia de una espiral mínima que se despliega, la fe de que nada se rompa antes de tiempo. Echárselo a la boca, porque así se prueban las verdades pequeñas de la vida.

Suscríbete para seguir leyendo