Sánchez promociona a sus candidatos con el dinero de todos

«Lo desmiento, no conozco esa información». Así de tajante se mostró el secretario general de los socialistas de la Región, Francisco Lucas, cuando le preguntaron si, como anunciábamos desde el Partido Popular, iba a ser nombrado delegado del Gobierno. Fue el pasado 3 de abril, hace tan solo cinco meses.

Pues bien: tal y como también advertimos, lo que en realidad estaba haciendo Lucas, fiel seguidor y alumno aventajado de su maestro Pedro Sánchez, era confirmar al más puro estilo sanchista que, en efecto, iba a ser premiado con la delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Por si quedaba alguna duda, se ha estrenado dejando claro que es el delegado del Gobierno de la mentira, marca de la casa del PSOE de Sánchez.

Un Sánchez que vuelve a utilizar el dinero de todos los españoles para promocionar a candidatos del PSOE, y en este caso a un político prácticamente desconocido por los electores de la Región. Los socialistas siguen sometiendo a su interés político y partidista a una institución que debería estar al servicio de todos los ciudadanos de la Región. Buena, y lamentable, prueba de ello es que Lucas es el quinto delegado del Gobierno en la Región en los siete años que Sánchez lleva en La Moncloa.

El sanchismo utiliza los cargos institucionales como plataformas políticas y electorales: lo hicieron con Diego Conesa dos años antes de las elecciones, en 2018; lo volvieron a hacer con José Vélez, y ahora igual con Francisco Lucas. Cabe preguntarse si Lucas va a seguir el mismo camino y a terminar de igual modo que sus antecesores: ex secretarios generales, ex delegados del Gobierno, y ahora ‘extodo’.

Eso sí: también se ha vuelto a demostrar la muy escasa influencia de los socialistas de la Región en el PSOE, ya que Lucas solo ha sido nombrado delegado del Gobierno y no ministro, como la mayoría de los candidatos socialistas a la presidencia de otras comunidades autónomas.

En cualquier caso, esperamos muy poco de quien, por ejemplo, votó en el Congreso en contra de blindar el Trasvase Tajo-Segura, no se opuso al entierro del proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, y ha mantenido un silencio cómplice con la infrafinanciación y las mordidas de Cerdán y Ábalos por las obras del AVE en la Región de Murcia. De quien, además, ha presidido la Comisión de Justicia del Congreso que tramitó la ley de amnistía, que por supuesto contó con su voto a favor. Estos son, ni más ni menos, sus verdaderos méritos para ser delegado de Sánchez en la Región de Murcia.

Lucas se ha estrenado en el cargo pidiendo una entrevista con el presidente Fernando López Miras, quien, por supuesto, y al contrario que Pedro Sánchez, no levanta muros y le recibirá en un encuentro que se producirá dentro de la normalidad institucional. Ahora le toca demostrar que no se limita a buscar la foto y que desde su nuevo cargo arrimará el hombro junto al Gobierno regional en defensa de los intereses de nuestra tierra.

Por ejemplo: ¿defenderá ahora el mantenimiento de un Trasvase contra el que votó en el Congreso? ¿Pedirá la reforma del modelo de financiación autonómica, o seguirá justificando el atraco del cupo separatista catalán? ¿Cambiará de opinión respecto a la Bahía de Portmán y exigirá su completa regeneración? ¿Tomará medidas para que la Región de Murcia deje de estar a la cola en el número de policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes?

Ojála nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que seguirá poniendo las directrices de su jefe por encima de los intereses de la Región. No solo porque es lo que ha hecho hasta ahora, sino porque, precisamente, ha sido nombrado delegado del Gobierno para hacer propaganda de las nefastas políticas sanchistas y defender y justificar los indefendibles e injustificables atropellos de su Amado Líder a la Región.

